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22 грудня • оновлено в 09:39
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"На 99% викличе пожежу": названа новорічна розвага, від якої варто відмовитися

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Піротехнічні засоби – салюти, феєрверки та інші – один з основних чинників виникнення пожеж під час новорічних свят.

Про це в ефірі ObozTV попередив експерт з пожежної безпеки Валентин Асауленко. Він нагадав, що у зв'язку з війною на Донбасі в багатьох містах України на Новий рік-2020 заборонені феєрверки в публічних місцях. І тим більше не варто використовувати піротехніку вдома – це загрожує займаннями, травмами та серйозними каліцтвами.

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"Категорично заборонено використання піротехнічних виробів в приміщеннях. В будь-яких приміщеннях – спортзалах, актових залах, в звичайних кімнатах і на балконах. На 99% це може призвести до виникнення пожежі", – наголосив Асауленко.

Також, за його словами, заборонено використовувати піротехніку на подвір'ях та в інших місцях, які оточені деревами, парканами або будинками.

"Тобто це має бути великий відкритий простір. І встановлювати їх треба на безпечній відстані", – зазначив експерт.

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Асауленко звернув увагу, що купувати піротехніку потрібно виключно в спеціалізованих магазинах, а використовувати – у відповідності з інструкцією, дотримуючись правил безпеки.

"У жодному разі не дозволяти дітям самостійно запускати салюти – навіть під наглядом батьків. Ну і бажано не запускати їх у стані алкогольного сп'яніння, оскільки людина в такому стані може не повністю себе контролювати", – додав він.

"Не варто забувати, що люди, які брали участь в бойових діях, гостро реагують на будь-які звуки на зразок вибухів та різкого шуму. Найпростіше – не використовувати феєрверки", – резюмував фахівець.

Українців закликали відмовитися від використання піротехніки, поки на Донбасі триває війна

Українців закликали відмовитися від використання піротехніки, поки на Донбасі триває війна

urbanfamily.thatsmags.com

OBOZREVATEL нагадує, що перша офіційна заборона на використання піротехніки в Україні була запроваджена в грудні 2014 року, і з того часу щорічно пролонгується. На жаль, про неї часто "забувають" і в новорічну ніч продовжують гриміти "канонади".

Після початку російської агресії на Донбасі феєрверки і салюти не тільки недоречні та суперечать нормам моралі, а й можуть нашкодити здоров'ю інших людей. Це травмуючий фактор як для учасників бойових дій, так і для переселенців (особливо дітей), які пережили обстріли і бомбардування.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новий рік Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Місце
Україна
Теги
пожежа Новий Рік-2020
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