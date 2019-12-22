"На 99% викличе пожежу": названа новорічна розвага, від якої варто відмовитися

Піротехнічні засоби – салюти, феєрверки та інші – один з основних чинників виникнення пожеж під час новорічних свят.

Про це в ефірі ObozTV попередив експерт з пожежної безпеки Валентин Асауленко. Він нагадав, що у зв'язку з війною на Донбасі в багатьох містах України на Новий рік-2020 заборонені феєрверки в публічних місцях. І тим більше не варто використовувати піротехніку вдома – це загрожує займаннями, травмами та серйозними каліцтвами.

"Категорично заборонено використання піротехнічних виробів в приміщеннях. В будь-яких приміщеннях – спортзалах, актових залах, в звичайних кімнатах і на балконах. На 99% це може призвести до виникнення пожежі", – наголосив Асауленко.

Також, за його словами, заборонено використовувати піротехніку на подвір'ях та в інших місцях, які оточені деревами, парканами або будинками.

"Тобто це має бути великий відкритий простір. І встановлювати їх треба на безпечній відстані", – зазначив експерт.

Асауленко звернув увагу, що купувати піротехніку потрібно виключно в спеціалізованих магазинах, а використовувати – у відповідності з інструкцією, дотримуючись правил безпеки.

"У жодному разі не дозволяти дітям самостійно запускати салюти – навіть під наглядом батьків. Ну і бажано не запускати їх у стані алкогольного сп'яніння, оскільки людина в такому стані може не повністю себе контролювати", – додав він.

"Не варто забувати, що люди, які брали участь в бойових діях, гостро реагують на будь-які звуки на зразок вибухів та різкого шуму. Найпростіше – не використовувати феєрверки", – резюмував фахівець.

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OBOZREVATEL нагадує, що перша офіційна заборона на використання піротехніки в Україні була запроваджена в грудні 2014 року, і з того часу щорічно пролонгується. На жаль, про неї часто "забувають" і в новорічну ніч продовжують гриміти "канонади".

Після початку російської агресії на Донбасі феєрверки і салюти не тільки недоречні та суперечать нормам моралі, а й можуть нашкодити здоров'ю інших людей. Це травмуючий фактор як для учасників бойових дій, так і для переселенців (особливо дітей), які пережили обстріли і бомбардування.

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