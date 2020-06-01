Салон елітних аксесуарів Luxgroups відновлює роботу після карантину

Хороша новина для любителів елітних аксесуарів і справжньої розкоші: з 1 червня після карантину відновлює роботу салон компанії Luxgroups. Саме в ньому можна придбати швейцарські годинники, брендові ювелірні вироби, розкішні хутра і преміальні аксесуари виняткової якості.

Для тих, хто цінує статусні речі преміум-класу, придбати оригінальні якісні вироби від іменитих виробників в Україні завжди було досить проблематично. Але тільки доти, доки вони не знайомилися з компанією Luxgroups. Адже саме тут можливо знайти преміум-продукцію найвищої якості, яка підкреслить стиль і статус найвимогливіших поціновувачів розкоші.

Основний напрямок Luxgroups – швейцарські годинники. У компанії про них знають абсолютно все. Не випадково Luxgroups з 2015 року відзначена як атестований дилер - Trusted Seller на міжнародній годинний біржі Chrono24 - годинниковому порталі №1 в світі. Audemars Piguet, Bovet, Breguet, Chopard, Harry Winston, Hublot, Jaeger LeCoultre, Rolex, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin, Zenith – у салоні компанії можна придбати годинники найвідоміших, надійних, перевірених часом виробників.

Ті, хто тонко відчуває красу і не уявляє свого існування без коштовностей, у салоні Luxgroups також знайдуть шикарні ювелірні вироби кращих світових брендів Carrera y Carrera, Cartier, Chopard, Damiani, Graff, Tiffany & Co.

У наявності і під замовлення також можна придбати розкішні хутра і преміальні аксесуари найвідоміших виробників і культових модних домів.

До завершення карантину для своїх клієнтів, які знаються на аксесуарах виняткової якості, в Luxgroups приготували оновлений асортимент: понад 2 тисячі моделей швейцарських годинників і коштовностей виробництва кращих світових брендів.

Якщо ж з якихось причин серед усього представленого в салоні розмаїття ви не знайдете бажаного бренду або моделі, співробітники компанії приймуть у вас заявку – і доставлять бажаний аксесуар якомога швидше і за кращою ціною. Тут зможуть задовольнити найвибагливішого покупця.

Але і це ще не все. Для своїх клієнтів компанія Luxgroups приготувала також послуги "Викуп" і "Комісійна зала". Перша послуга передбачає можливість викупу швейцарських годинників і ювелірних прикрас у клієнта: так в компанії забезпечують можливість доторкнутися до розкоші для тих своїх клієнтів, які з якихось причин не можуть на даний момент придбати новий годинник або прикраси. А послуга "Комісійний зал" полягає в допомозі клієнту вигідно продати його модель або колекцію. Крім того, компанія надає також послугу трейдін – обмін виробу клієнта на нову модель. Також можливе кредитування під заставу нерухомості, землі, годинників або антикваріату.

Весь спектр послуг компанії Luxgroups обумовлений її головною метою: орієнтованістю на клієнта. Адже кожним своїм клієнтом тут дуже дорожать. І роблять все, щоб він – будь то окрема людина чи юридична особа, - звернувшись до Luxgroups раз, повертався знову і знову.

І, слід зазначити, домагатися цього Luxgroups вдається на всі 100%. Як і щодня, щомиті втілювати свою головну місію: робити преміум-сегмент доступнішим для справжніх його поціновувачів. Для тих, хто вміє розпізнати і оцінити справжню розкіш у світі, де спостерігається засилля мас-маркету.

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