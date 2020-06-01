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1 червня • оновлено в 15:18
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Салон елітних аксесуарів Luxgroups відновлює роботу після карантину

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Хороша новина для любителів елітних аксесуарів і справжньої розкоші: з 1 червня після карантину відновлює роботу салон компанії Luxgroups. Саме в ньому можна придбати швейцарські годинники, брендові ювелірні вироби, розкішні хутра і преміальні аксесуари виняткової якості.

Салон елітних аксесуарів Luxgroups відновлює роботу після карантину

Для тих, хто цінує статусні речі преміум-класу, придбати оригінальні якісні вироби від іменитих виробників в Україні завжди було досить проблематично. Але тільки доти, доки вони не знайомилися з компанією Luxgroups. Адже саме тут можливо знайти преміум-продукцію найвищої якості, яка підкреслить стиль і статус найвимогливіших поціновувачів розкоші.

Основний напрямок Luxgroups – швейцарські годинники. У компанії про них знають абсолютно все. Не випадково Luxgroups з 2015 року відзначена як атестований дилер - Trusted Seller на міжнародній годинний біржі Chrono24 - годинниковому порталі №1 в світі. Audemars Piguet, Bovet, Breguet, Chopard, Harry Winston, Hublot, Jaeger LeCoultre, Rolex, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin, Zenith – у салоні компанії можна придбати годинники найвідоміших, надійних, перевірених часом виробників.

Салон елітних аксесуарів Luxgroups відновлює роботу після карантину

Ті, хто тонко відчуває красу і не уявляє свого існування без коштовностей, у салоні Luxgroups також знайдуть шикарні ювелірні вироби кращих світових брендів Carrera y Carrera, Cartier, Chopard, Damiani, Graff, Tiffany & Co.

Салон елітних аксесуарів Luxgroups відновлює роботу після карантину

У наявності і під замовлення також можна придбати розкішні хутра і преміальні аксесуари найвідоміших виробників і культових модних домів.

До завершення карантину для своїх клієнтів, які знаються на аксесуарах виняткової якості, в Luxgroups приготували оновлений асортимент: понад 2 тисячі моделей швейцарських годинників і коштовностей виробництва кращих світових брендів.

Якщо ж з якихось причин серед усього представленого в салоні розмаїття ви не знайдете бажаного бренду або моделі, співробітники компанії приймуть у вас заявку – і доставлять бажаний аксесуар якомога швидше і за кращою ціною. Тут зможуть задовольнити найвибагливішого покупця.

Салон елітних аксесуарів Luxgroups відновлює роботу після карантину

Але і це ще не все. Для своїх клієнтів компанія Luxgroups приготувала також послуги "Викуп" і "Комісійна зала". Перша послуга передбачає можливість викупу швейцарських годинників і ювелірних прикрас у клієнта: так в компанії забезпечують можливість доторкнутися до розкоші для тих своїх клієнтів, які з якихось причин не можуть на даний момент придбати новий годинник або прикраси. А послуга "Комісійний зал" полягає в допомозі клієнту вигідно продати його модель або колекцію. Крім того, компанія надає також послугу трейдін – обмін виробу клієнта на нову модель. Також можливе кредитування під заставу нерухомості, землі, годинників або антикваріату.

Салон елітних аксесуарів Luxgroups відновлює роботу після карантину

Весь спектр послуг компанії Luxgroups обумовлений її головною метою: орієнтованістю на клієнта. Адже кожним своїм клієнтом тут дуже дорожать. І роблять все, щоб він – будь то окрема людина чи юридична особа, - звернувшись до Luxgroups раз, повертався знову і знову.

І, слід зазначити, домагатися цього Luxgroups вдається на всі 100%. Як і щодня, щомиті втілювати свою головну місію: робити преміум-сегмент доступнішим для справжніх його поціновувачів. Для тих, хто вміє розпізнати і оцінити справжню розкіш у світі, де спостерігається засилля мас-маркету.

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