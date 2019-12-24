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24 грудня • оновлено в 11:55
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"Сакральний сенс царювання": Портников розкрив секрет Путіна щодо Кримського мосту

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Президент Росії Володимир Путін "покатавшись" на Кримському мосту, що з'єднує анексований півострів із РФ, вчергове нагадав, що "сакральним сенсом його царювання" стала окупація Криму.

Про це в своїй статті для "Крим. Реалії" написав український журналіст, публіцист Віталій Портников. На його переконання, так Путін хотів показати, що нібито анексований півострів може існувати без будь-якого зв'язку з материковою Україною.

"Путін так наполегливо перетворює Крим з півострова на острів, що створюється враження: він хоче обдурити не тільки міжнародне право, не тільки історію, але навіть саму географію, саму природу. І, думаю, в цьому сенсі нагадує стародавнього перського монарха, який накинувся з різками на непокірне море", – написав Портников.

Володимир Путін

Володимир Путін

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Журналіст зазначив: попри те, що Кримський міст побудований і, ймовірно, якийсь час простоїть, на півострів однаково швидше й простіше добиратися через Україну, а не через Росію.

"І географічно, і історично Кримський півострів завжди був продовженням сусідніх із ним українських земель. І Путін, до речі, сам собі суперечить, коли, з одного боку, стверджує, що ці землі ніколи не були українськими, а з іншого – відрізає півострів від сусіднього (пов'язаного з ним Перекопом) регіону, щоб зв'язати мостом із Кубанню", – написав він.

На переконання Портникова, можна вкладати кошти в інфраструктурні зміни в аеропорту Сімферополя, однак анексія Криму викреслила його зі списку міжнародних, перетворила на повітряну гавань із невизначеним статусом. Криму потрібен був сучасний аеропорт для того, щоб приймати туристів із усього світу, а не для того, щоб рапортувати про новий рейс з якогось провінційного російського містечка як про величезне досягнення.

"І все ж остаточно відмовитися від кримського міфу, визнати, що "Кримнаш" через п'ять років після окупації вже не так приємно лоскоче нерви шовіністично настроєній частині російського суспільства, Путін не може – та й ніколи не зможе, занадто вже прив'язаний він до свого рішення про анексію, надто вже сильно тягне його на місце злочину. Тому він і не зміг відмовити собі в задоволенні сісти в поїзд", – підсумував журналіст.

Як писав OBOZREVATEL:

  • 18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

  • Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

  • Офіційно про завершення будівництва скандального моста оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

  • 23 грудня рух поїздів по незаконно побудованому Кримському мосту урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

  • Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на чотири доби перекрило рух у Керченській протоці – з 21 до 24 грудня.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Анексія Криму
Особи
Віталій Портніков Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
Кримський міст Крим Новини Криму
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Кто такой портников?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Коваленко Николай, живя на украине не знаю ни того ни того
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Коваленко Николай
Коваленко Николай
Внаукраине Потриот, а кто такой лилипутин?
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Портников всё раскрывает смыслы для идиотов. Видимо, Глеб Иванов относится к последним
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