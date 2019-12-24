"Сакральний сенс царювання": Портников розкрив секрет Путіна щодо Кримського мосту

Президент Росії Володимир Путін "покатавшись" на Кримському мосту, що з'єднує анексований півострів із РФ, вчергове нагадав, що "сакральним сенсом його царювання" стала окупація Криму.

Про це в своїй статті для "Крим. Реалії" написав український журналіст, публіцист Віталій Портников. На його переконання, так Путін хотів показати, що нібито анексований півострів може існувати без будь-якого зв'язку з материковою Україною.

"Путін так наполегливо перетворює Крим з півострова на острів, що створюється враження: він хоче обдурити не тільки міжнародне право, не тільки історію, але навіть саму географію, саму природу. І, думаю, в цьому сенсі нагадує стародавнього перського монарха, який накинувся з різками на непокірне море", – написав Портников.

Володимир Путін

Журналіст зазначив: попри те, що Кримський міст побудований і, ймовірно, якийсь час простоїть, на півострів однаково швидше й простіше добиратися через Україну, а не через Росію.

"І географічно, і історично Кримський півострів завжди був продовженням сусідніх із ним українських земель. І Путін, до речі, сам собі суперечить, коли, з одного боку, стверджує, що ці землі ніколи не були українськими, а з іншого – відрізає півострів від сусіднього (пов'язаного з ним Перекопом) регіону, щоб зв'язати мостом із Кубанню", – написав він.

На переконання Портникова, можна вкладати кошти в інфраструктурні зміни в аеропорту Сімферополя, однак анексія Криму викреслила його зі списку міжнародних, перетворила на повітряну гавань із невизначеним статусом. Криму потрібен був сучасний аеропорт для того, щоб приймати туристів із усього світу, а не для того, щоб рапортувати про новий рейс з якогось провінційного російського містечка як про величезне досягнення.

"І все ж остаточно відмовитися від кримського міфу, визнати, що "Кримнаш" через п'ять років після окупації вже не так приємно лоскоче нерви шовіністично настроєній частині російського суспільства, Путін не може – та й ніколи не зможе, занадто вже прив'язаний він до свого рішення про анексію, надто вже сильно тягне його на місце злочину. Тому він і не зміг відмовити собі в задоволенні сісти в поїзд", – підсумував журналіст.

Як писав OBOZREVATEL:

18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

Офіційно про завершення будівництва скандального моста оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

23 грудня рух поїздів по незаконно побудованому Кримському мосту урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на чотири доби перекрило рух у Керченській протоці – з 21 до 24 грудня.

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