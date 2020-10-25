Садовому не дали проголосувати за закордонним паспортом

У Львові чинний мер Андрій Садовий намагався проголосувати на виборах за закордонним паспортом, бо втратив український, але не зміг. Пізніше паспорт знайшовся.

Про інцидент Садовий розповів в Facebook. Він з ранку не міг вдома розшукати документ.

"З самого ранку вдома рейвах – не можемо знайти мій паспорт. Тому ходив поки на ділянку з Катериною (дружина Садового – ред.) за компанію. І назад додому – шукати документи. Взяв на всякий випадок закордонний, і члени комісії ввічливо, але однозначно повідомили, що з ним проголосувати не можна" – написав мер Львова.

Пізніше документ таки знайшовся і Садовий вирушив на виборчу дільницю вдруге.

"Знайшли! Дякую улюбленій тещі Марії Михайлівні! Взяла кризову ситуацію під свій контроль, організувала пошуки і досягла результату. Файна теща на вагу золота!" – повідомив міський голова.

Садовий не зміг проголосувати за закордонним паспортом Facebook Андрія Садового

Теща допомогла знайти документ Facebook Андрія Садового

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою проголосували на місцевих виборах 2020 у Києві.