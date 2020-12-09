Львівщина – друга за смертністю від коронавірусу, але Садовий проти карантину: що відбувається в області

Львівщина йде на другій сходинці серед областей України за кількістю смертей від коронавірусу і на четвертому місці за загальною кількістю виявлених випадків хвороби. Незважаючи на ці показники, мер міста Андрій Садовий продовжує активно виступати проти локдауну та інших форм карантинних обмежень, хоч і сам недавно підхопив небезпечну інфекцію.

Як безвідповідальність місцевої влади відбилася на епідемії у Львівській області – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як Львівщина потерпає від коронавірусу

З початку епідемії в регіоні було зафіксовано понад 50 тисяч випадків COVID-19, більше лише в Києві, Харківській та Одеській областях. При цьому показник смертності в області лякає, адже лише за офіційними даними вірус забрав життя вже близько 1400 осіб. Майже стільки ж, як і в густозаселеному Києві.

Статистика щодо коронавірусу в Україні Сайт РНБО

Смерті українців – не привід вводити карантин?

Львівського мера Андрія Садового сміливо можна віднести до антикарантинних дисидентів, і ось чому:

Андрій Садовий заразився коронавірусом Слово і Діло

При цьому восени на коронавірус захворіли його дружина і теща, а 7 грудня "попався" і сам мер Львова. Він особисто повідомив, що отримав позитивний результат тесту після того, як "відчув незначну слабкість і першіння в горлі".

"Позитивний" ПЛР – несподіваний подарунок до Дня місцевого самоврядування. Але колись це повинно було трапитися. Температури немає, тому працюю онлайн, поки мій лікар це дозволяє", – зазначив Садовий.

Андрій Садовий з дружиною Катериною. glavcom.ua

Садовий розповів, що захворів на коронавірус. Facebook Андрія Садового

"Хворих більшає, телефон червоніє від дзвінків"

Раніше OBOZREVATEL вже розповідав про ситуацію із коронавірусом на Львівщині. Цей регіон став одним із перших, який зіткнувся з інфекцією ще навесні і, по суті, ціле літо бив рекорди за кількістю як нових інфікованих, так і померлих.

Найбільше хворих було після вихідних, коли в регіоні масштабно відзначали весілля та інші родинні свята. Ця тенденція не змінилася й досі – повідомили OBOZREVATEL лікарі з Львівської обласної інфекціонки. Мовляв, після вихідних у них особливий аншлаг через безвідповідальність людей. Хворі, у яких легкий перебіг хвороби, нехтують самоизоляцией, відвідуючи весілля, дні народження, де і заражають інших.

В останні тижні заражених значно більше, ніж було раніше, однак, як зазначають місцеві волонтери, Львівщина більш-менш справляється з коронавирусной епідемією. По крайней мере, важким або середньотяжким хворим, яким критично потрібен медичний кисень, госпіталізації не відмовляють.

Але є інша проблема. Щоб звільнити побільше місць в лікарнях, у Львові після хвороби досить часто із лікарень виписують кисневозалежних людей, яким конче потрібен кисневий концентратор, розповіла OBOZREVATEL львівська волонтерка Наталя Липська.

"Люди хворіють, і хворіють дуже багато. В мене на вихідних телефон червонів. Але критичних проблем з госпіталізацією по Львову я не чула. З лікарень часто виписують кисневозалежних, тому у нас черги на кисневі концентратори. Начебто вже дійшли кошти на встановлення кисневих станцій, але це ж займе час. Тому я за встановлення генераторів кисню, інакше то буде вічна проблема і ми постійно залежатимемо від логістики. Як було у Мукачеві на вихідних – машина з балонами не доїхала, хворих довелося евакуйовувати до Ужгорода", – розповіла волонтерка.

Коронавірус в Україні. Ілюстрація.

Епідемія коронавірусу в Україні показала, що ситуація в будь-якому регіоні може погіршитися досить різко. І часто на місцях не вистачає необхідних ресурсів, що ставить під загрозу життя сотень українців.

Місцева влада повинна пам'ятати, що не можна нехтувати карантинними обмеженнями, особливо напередодні різдвяно-новорічних свят, щоб для окремих сімей вони не перетворилися на трагедію.