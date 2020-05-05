Під час епідемії COVID-19 Львів отримав від держави лише "тисячу паперових масок по 70 копійок". При цьому місту не надали ШВЛ-апаратів.

Про це в ефірі "Громадського" повідомив мер Львова Андрій Садовий. Міський голова поскаржився, що регіони не одержать достатньої інформації про ситуацію з пандемією.

За словами Садового, левова частка конфліктів виникає через відсутність якісної комунікації – "коли держава не розуміє специфіки міст і намагається тиснути".

Львів на карантині

"Треба бути максимально коректними. Я розумію, що казна порожня, грошей там немає. Ми, до речі, ніякого ШВЛ не отримали. Нам для міста дали тисячу паперових масок по 70 копійок, ми їх отримали, але ми не скаржимося. Є львівської бізнес, він включився активно, є можливості нашого бюджету", – розповів він.

Також Садовий прокоментував конфлікт влади з мером Черкас.

"Мер озвучує думку суспільства і за ним стоїть суспільство. Тому я пропонував би змінити дискусії, які були між державою і містами, і спільно знаходити точки, які об'єднують", – висловився голова Львова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на вулицях Черкас, де мер вирішив скасувати карантин всупереч рішенню Кабміну, у неділю, 3 травня, помітили військову техніку.