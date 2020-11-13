Садовий придумав, як обійти карантин вихідного дня у Львові. Документ

У Львові на засіданні виконавчого комітету міськради ухвалили рішення зробити суботу та неділю робочими для ряду підприємств і установ, щоб на них не поширювався карантин вихідного дня.

Про це в Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Він також виклав в соцмережі скрін відповідного рішення виконкому.

Мер уточнив, що вихідні перетворилися на робочі дні для підприємств громадського харчування, торгово-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів і ринків.

"Це означає, що у Львові неможливо ввести карантин "вихідного дня", у нас немає вихідних. Люди мають право на працю", – написав Садовий.

Він також пообіцяв підприємцям юридичну допомогу і порадив звертатися на гарячу лінію за телефоном 1580, якщо їм хтось завадить у вихідні дні працювати.

Крім того, Садовий назвав ситуацію нетиповою через те, що уряд не порадився з представниками бізнесу при ухваленні рішення про карантинні обмеження.

Садовий перехитрив карантин вихідного дня Facebook Андрія Садового

Рішення виконкому міськради Львова Facebook Андрія Садового

Як писав OBOZREVATEL, мер Львова Андрій Садовий назвав карантин вихідного дня дурістю і заявив, що Львів не буде виконувати рішення Кабміну про його впровадження. Свою позицію про карантинні обмеження Садовий висловив на мітингу підприємців.