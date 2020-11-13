Садовий придумав, як обійти карантин вихідного дня у Львові. Документ

У Львові на засіданні виконавчого комітету міськради ухвалили рішення зробити суботу та неділю робочими для ряду підприємств і установ, щоб на них не поширювався карантин вихідного дня.

Про це в Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий. Він також виклав в соцмережі скрін відповідного рішення виконкому.

Мер уточнив, що вихідні перетворилися на робочі дні для підприємств громадського харчування, торгово-розважальних центрів, закладів культури, спортивних залів, фітнес-центрів і ринків.

"Це означає, що у Львові неможливо ввести карантин "вихідного дня", у нас немає вихідних. Люди мають право на працю", – написав Садовий.

Він також пообіцяв підприємцям юридичну допомогу і порадив звертатися на гарячу лінію за телефоном 1580, якщо їм хтось завадить у вихідні дні працювати.

Крім того, Садовий назвав ситуацію нетиповою через те, що уряд не порадився з представниками бізнесу при ухваленні рішення про карантинні обмеження.

Як писав OBOZREVATEL, мер Львова Андрій Садовий назвав карантин вихідного дня дурістю і заявив, що Львів не буде виконувати рішення Кабміну про його впровадження. Свою позицію про карантинні обмеження Садовий висловив на мітингу підприємців.