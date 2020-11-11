Садовий назвав карантин вихідного дня дурістю й відмовився виконувати рішення Кабміну

Мер Львова Андрій Садовий назвав карантин вихідного дня дурістю й заявив, що Львів не виконуватиме рішення Кабміну щодо його введення.

Свою позицію про карантинні обмеження Садовий висловив на мітингу підприємців. Водночас він закликав містян відмовитися від проведення банкетів і весіль.

Садовий заявив, що у Львові відкриваються нові лікарні, з'являються нові ліжкомісця, а медики вміють лікувати хворих на COVID-19. За його словами, 25% львів'ян уже перехворіли на коронавірусну хворобу.

"Хтось це враховує, коли хоче ухвалювати рішення про карантин вихідного дня? Ухвалімо ще карантин обідньої перерви! На мою думку, це дурість", – сказав Садовий.

Він наголосив, що влада приходить і йде, а Львів був, є і буде.

"Що я пропоную? Ми були, є і будемо разом із вами, жодного нерозумного рішення місто не ухвалюватиме. Це наше місто", – сказав мер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України ухвалив рішення ввести карантин вихідного дня з 14 по 30 листопада.