Зламав руку? Саакашвілі звинуватили в побитті жінки в Одесі. Фото і відео

Лідер партії "Рух Нових сил" Міхеїл Саакашвілі пошкодив руку літній жінці в Одесі.

Інцидент трапився під час суду над мером міста Геннадієм Трухановим, з якого зняли звинувачення щодо купівлі будівлі колишнього заводу "Краян", передає Оdessitua.

Екс-глава Одеської ОДА разом зі своїми прихильниками приїхав пікетувати суд, у результаті чого виникли зіткнення. Стверджується, що Саакашвілі ударив жінку і зламай їй руку, потім її госпіталізували.

Сам Саакашвілі в Facebook спростував інформацію. За його словами, це "бандитська пропаганда".

"Ця жінка вибігла з суду слідом за нами і вимагала, щоб ми забиралися з Одеси, при цьому дуже агресивно розмахуючи обома руками, які ніяк не виглядали зламаними", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Саакашвілі в прямому ефірі зчепився з лідером Радикальної партії Олегом Ляшком.

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