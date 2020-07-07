Саакашвілі згадав, як Путін погрожував "повісити його за яйця".

Голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Міхеїл Саакашвілі заявив, що президент Росії Володимир Путін нібито відкрито погрожував його вбити.

Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону, передає "Гордон". За словами Саакашвілі, він один з небагатьох людей, кому російський президент погрожував, але він залишився живий. При цьому, Саакашвілі додав, що Путін небезпечний, але "не настільки, щоб його занадто сильно боятися".

"Звичайно, треба бути дуже обережним. Він небезпечний, тому що для нього не існує ніяких принципів, ніяких моральних обмежень. І він вважає, що єдиний метод досягати успіху – це щемити інших, вбивати, захоплювати, через коліно ламати і так далі. Треба згадати, що я один з небагатьох людей, яких він відкрито пригрозив убити, а я ще [живий]. Він мене кілька разів відкрито погрожував вбити перед безліччю телекамер, перед Саркозі, до речі", – сказав він.

Крім того, Саакашвілі розповів, що Путін пообіцяв нібито "повісити його за яйця". Таку погрозу він передав через колишнього президента Франції Ніколя Соркозі.

"Це він через Саркозі передав. Але тоді це був метод залякування, щоб я підписав те, що вони мені прислали. Звичайно, я не підписав", – сказав він і додав, що тоді навіть не злякався.

"Я точно знав, що він це робить для того, щоб я підписав капітуляцію і щоб підписав розчленовування моєї країни, точно такий же текст, як Мюнхенські угоди. Свого часу Гітлер викликав до себе президента Чехословаччини (це був старий, немічний старий) і сказав: "На, підпиши", – розповів Саакашвілі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Саакашвілі заявив, що президент Росії Володимир Путін не закінчить "нічим хорошим" і бути при владі йому залишилося недовго.