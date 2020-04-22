Ймовірне призначення ексголови Одеської ОДА та колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі віце-прем'єр-міністром з питань реформ викликало величезний ажіотаж серед українців.

Протягом середи, 22 квітня, соціальні мережі буквально розриваються від новини про те, що Саакашвілі може увійти до складу українського уряду. Багато користувачів відзначають, що колишнього главу Грузії вже намагалися залучити до реформування країни, але ефекту не було.

"Схоже, Зеленський вирішив країну добити. Я в цьому не сумніваюся. У нас тепер свій короновірус – Міхо", – написав в Facebook глава редради OBOZREVATEL.

Зеленський і Саакашвілі

"Припускаю, у "попередників" зараз напад нервового сміху. Свого часу, вони теж хотіли зробити красивий жест, а отримали купу проблем на свою голову. Дуже гучних. Якщо це призначення таки відбудеться – карусель закрутиться хвацько, потім не зупинити", – вважає журналістка Соня Кошніка.

Інші користувачі також висловили здивування "новим обличчям" в команді Зеленського.

"Хтось казав, що до всього нам ще прибульців не вистачає. Ось він і спустився з даху. Наврочили!" "Якщо хто і зможе прискорити обвал Зеленського, то це Міхеїл Ніколозович. Аплодую. Стоячи. Це геніальне рішення. Ось тільки країну шкода", "30 днів карантину в Італії: повернулися дельфіни. 30 днів карантину в Уельсі: повернулися дикі козли. 30 днів карантину в Україні: повернувся Саакашвілі. Ще 30 і повернеться Янукович", – пишуть вони.

Як писав OBOZREVATEL, на своїй сторінці в Facebook Міхаель Саакашвілі підтвердив інформацію і заявив, що у нього вже була змістовна бесіда з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем. Експрезидент Грузії підкреслив, що підтримував Зеленського ще з часів виборів.