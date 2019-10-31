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31 жовтня • оновлено в 16:56
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Олена Кудренко
Олена Кудренко
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С каких это пор самозащита стала преступлением?

1.7т Читати матеріал російською

Интересная у нас сегодня подача реальности: "воевать в стране хотят только националисты".

Не защищать, что является основой - а воевать.

Крым Россия забрала - его наше население отдало бы и так, но, с...ка, "националисты рвались воевать".

На Донбасс зашли российские военные и техника - но туда ринулись добровольцы - националисты, они же не защищать туда поехали? Они просто воевать хотели, да? И это разные вещи?

Новини
"Слуги народа" сближаются с "единороссами"

У тебя дом горит - ты вызываешь пожарников. Они совершают действие по защите твоего дома, но по твоей логике - они националисты. Если защищать=воевать, то и спасать - нет такого понятия.

Полиция тебе должна, должна охранять твой покой, защищать тебя от злоумышленников, т.е. совершать действие по защите. Тоже, получается, националисты у нас на приусах. Если понятие "защищать", "спасать" у нас приравнивается к понятию "воевать".

Завтра твой дом долбанет снарядом. Кого на помощь позовешь? Националистов? Тех самых, которые на Донбассе территорию отстаивают? Но они же там просто воюют в свое удовольствие. У нас же армия и добровольцы на войне нас не защищают. Это просто националистические там забавы какие-то.

Новини
Кто ты, украинец, требующий капитуляции?

В головах зрителей рейтингового канала война плавно превращается не в освободительную, не в защиту своих территорий, а в игры националистов. Которые решили повоевать. А если бы они так не решили - то и войны бы не было, так? Уважаемый наш народ с кашей в голове.

Только где-то здесь за кадром банальная, простая мысль: забрали у тебя - защищайся. Обидели тебя - защищайся. Ударили тебя - защищайся. Это делают не только националисты. Это нормальная реакция здорового с адекватной оценкой человека.

С каких это пор самозащита стала преступлением?

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Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Елены Кудренко
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Комментарии на сайте не модерированы
Костров Федя
Костров Федя
Безграмотная дегенератка, каша в голове как раз у неё.
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Мірошниченко Олена Володимирівна
Мірошниченко Олена Володимирівна
Костров Федя, Брысь отсюда, тролль лаптеногий!
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Pierro Vladimir
Pierro Vladimir
интересно, почему они хотят воевать только в глубоком тылу?
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