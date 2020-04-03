Хотят ли русские войны? Хотят. И сейчас я это докажу. Документально.

Но для начала я немного расскажу о том, кто такие кизяки, они же казаки [так их называют на россии].

Итак, в большинстве случаев, это идейные бездельники, ибо от лентяя их отличает существенная деталь - клоуны в папахах, нарядившись в лучших традициях деревенского быдла, до боли в суставах верят в то, что надев клоунский костюм, им больше не нужно работать [робот - железный, хай робот работает].

Из моего личного опыта общения с ряженными, могу рассказать то, о чем алкоголики с нагайками рассказывать не любят. Например о том, что эти двуногие лютые мародеры. Мародерить ряженные умеют и любят, можно даже сказать, что у них по этому "искусству" черный пояс.

Также клоуны любят пытать людей в лучших традициях и кгб, и немецких нацистов. Хотя нет, не так : если бы кгб и сс Германии существовали, то и красных чекистов, и коричневых нацистов, учили бы пыткам именно алкоголики в папахахю

Воинская доблесть, честь, смелость в бою - это не про кизяков. При малейшем понимании того, что нужно или придется встретить смерть в бою, ряженные бьют мировые рекорды и на короткие, и на длинные дистанции, покидая позиции и бросая вооружение.

Казаки любят похищать людей и требовать за это выкуп. Особенно им эта "бизнес-схема" опробована на Донбассе. Если семья того, кого похитили, отказывается платить или нечем - не беда. Похищенного убивают, а труп продают родственникам, но уже дешевле [не пропадать же добру].

Знаете, кто добивали саблями раненных на Саур-Могиле и в Иловайске ? Ряженные. Правда, после убийств раненных, они до мозолей в ладошках крестились и даже иногда хоронили убитых.

И самое главное : отличие Козака от кизяка в том, что Козак - это свободный человек, а ряженное чудо всегда прислуживает нацистам[ раньше немецким, сейчас русским].

А теперь самое главное, точнее о том, как клоуны с нагайками будут служить русскому рейху

Обратите внимание на документ. В документе черным по белому написано о том, что ряженных клоунов, которые ныне в запасе, будут привлекать к службе в армии рф.

А теперь задайте себе простой вопрос: нахуа именно сейчас рф собирается увеличить численность собственной армии ? Против кого собрались воевать ряженные? Что такого случилось на россии, что прям срочно нужно увеличить число боевого мяса рф и нужен этот отборный сброд в армии рф? Может клоунов направят усмирять протесты на территории самой рф? Или это для соблюдения карантина жителями рф? Или же москва таки решила пойти войной на Беларусь? Или же русский фюрер окончательно поплыл ботоксом и решил воевать против всего мира?

Все гуд, спасибо. Или возможно казаков готовят топить в крови запертый в изоляции "народ" Донбасса, который, после распространения заразы, поднимется на голодный бунт и на штурм границы с рф ?

У меня нет ответов на эти вопросы. А у вас ?

Эпилог. Пользуясь случаем, передаю привет ихтамнетам в оккупированном рф Донецке, которые не умеют пить. Спасибо за флешку, кретины. С неуважем, жители оккуппированного рф Донецка [бармен, официант и чувак с шуруповертом, которому налили сока и с которого вы дико ржали]. Конец.

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