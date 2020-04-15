Рятує ЗСУ від коронавірусу: жінка-воїн пошила для побратимів 1 000 масок

Вікторія Довгань Суспільство 17:13, 15.04.2020 Оновлено: 17:13, 15.04.2020

Старша солдатка ЗСУ Тетяна Дроздовська, яка несе службу в одному з підрозділів командування "Cхід", власноруч пошила для військових 1 000 захисних масок.

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Фото захисниці, а також результатів її праці показали на офіційній сторінці командування ЗСУ "Схід" у Facebook, відзначивши, що таку практику перейняли вже в багатьох військових частинах.

Тетяна Дроздовська пошила 1 000 масок для воїнів
Facebook оперативного командування "Схід" ЗСУ
Тетяна Дроздовська пошила 1 000 масок для воїнів
Facebook оперативного командування "Схід" ЗСУ
Тетяна Дроздовська пошила 1 000 масок для воїнів
Facebook оперативного командування "Схід" ЗСУ

"Знайомтеся – це старша солдатка Тетяна Дроздовська, швачка одного з підрозділів командування "Схід" ЗСУ. Її руки за останні тижні пошили понад тисячу марлевих масок, які захищають її побратимів від загрози зараження коронавірусом", – написали колеги жінки.

Захисники зазначили, що завдяки зусиллям Тетяни весь особовий склад її підрозділу вже повністю забезпечений необхідними засобами індивідуального захисту. Однак жінка та її товариші по службі в інших військових частинах оперативного командування не припиняють напружено працювати, оскільки хочуть забезпечити масками і сім'ї військовослужбовців.

Тетяна Дроздовська пошила 1 000 масок для воїнів
Facebook оперативного командування "Схід" ЗСУ
Тетяна Дроздовська пошила 1 000 масок для воїнів
Facebook оперативного командування "Схід" ЗСУ
Тетяна Дроздовська пошила 1 000 масок для воїнів
Facebook оперативного командування "Схід" ЗСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • станом на 15 квітня кількість випадків зараження коронавірусом у Збройних силах України зросла до 23. З них – один летальний та одна особа одужала.

  • За останню добу хвороба була підтверджена у ще чотирьох захисників.

  • Нагадаємо, у зв'язку із загостренням епідеміологічної ситуації в лавах захисників України командування Об'єднаних сил посилило заходи, спрямовані на боротьбу з епідемією.

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