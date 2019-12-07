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7 грудня • оновлено в 08:05
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Рятівник людства? Вчені зробили дивну заяву про алкоголь

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Здатність засвоювати алкоголь врятувала предків людини від вимирання.

До такого висновку дійшли вчені з Університету Ексетера у Великобританії. Про це повідомляє Phys.org.

Зазначається, що приблизно 10 мільйонів років тому різні види приматів конкурували один із одним за їжу та ресурси. І деякі групи їли незрілі плоди, які були здатні перетравити. Це нібито давало їм перевагу перед іншими мавпами.

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Вчені заявили, що алкоголь врятував людство

Вчені заявили, що алкоголь врятував людство

reactor.cc

Водночас перестиглі плоди організм мавп не міг засвоювати – це викликало у них сильні отруєння через наявність там етилового спирту.

"Однак у якийсь момент з'являється адаптація, яка дала предкам людини можливість їсти такі фрукти", – стверджують вчені.

Вони нагадали, що поділ ліній шимпанзе і людини відбувся приблизно 5,5 мільйона років тому. І це пояснює, чому деякі види сучасних мавп теж здатні переробляти алкоголь.

Хоча, визнають дослідники, концентрація спирту в ферментованих рослинних тканинах становить лише 1-4 відсотки – набагато нижче, ніж у багатьох сучасних алкогольних напоях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецькі дослідники розповіли про безпечну денну дозу алкоголю: для чоловіків вона становить 24 грама, а для жінок – не більше 12 грам.

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Автор
Діна Баронова
Тема
здоров'я
Місце
Великобританія
Тег
алкоголь
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