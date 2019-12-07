Рятівник людства? Вчені зробили дивну заяву про алкоголь

Здатність засвоювати алкоголь врятувала предків людини від вимирання.

До такого висновку дійшли вчені з Університету Ексетера у Великобританії. Про це повідомляє Phys.org.

Зазначається, що приблизно 10 мільйонів років тому різні види приматів конкурували один із одним за їжу та ресурси. І деякі групи їли незрілі плоди, які були здатні перетравити. Це нібито давало їм перевагу перед іншими мавпами.

Вчені заявили, що алкоголь врятував людство reactor.cc

Водночас перестиглі плоди організм мавп не міг засвоювати – це викликало у них сильні отруєння через наявність там етилового спирту.

"Однак у якийсь момент з'являється адаптація, яка дала предкам людини можливість їсти такі фрукти", – стверджують вчені.

Вони нагадали, що поділ ліній шимпанзе і людини відбувся приблизно 5,5 мільйона років тому. І це пояснює, чому деякі види сучасних мавп теж здатні переробляти алкоголь.

Хоча, визнають дослідники, концентрація спирту в ферментованих рослинних тканинах становить лише 1-4 відсотки – набагато нижче, ніж у багатьох сучасних алкогольних напоях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, німецькі дослідники розповіли про безпечну денну дозу алкоголю: для чоловіків вона становить 24 грама, а для жінок – не більше 12 грам.

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