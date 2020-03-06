Рябошапка попрощався після відставки і показав фото з Офісу генпрокурора

Звільнений із посади очільника Офісу генерального прокурора Руслан Рябошапка подякував колишній команді з відомства за гарну роботу й попрощався з ними через соцмережу.

Про це він зокрема написав своїй сторінці у Facebook, зробивши поширення "посту подяки" від головного військового прокурора і заступника генпрокурора Віктора Чумака. Той же опублікував відповідні фото.

"Пишу це від імені всіх нас. Хочемо подякувати всім людям доброї волі, які підтримували нас в цій непростій діяльності. Ми всі були і є командою, яка і далі працюватиме заради країни", – зазначив Чумак.

Команда Рябошапки Facebook/Віктор Чумак

"Наша dream team дякує усім, хто був з нами, хто нам допомагав у цей непростий час. П. с. Гюндуза Мамедова немає на цьому фото, оскільки він хворіє. Друже, одужуй пошвидше!" – відповів йому репостом ексгенпрокурор.

Команда Рябошапки Facebook/Віктор Чумак

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ЗМІ потрапила інформація про конфлікт Офісу генпрокурора й НАБУ з Держбюро розслідувань, яке нещодавно очолила Ірина Венедіктова. Вона нібито прямо звинуватила Рябошапку у відсутності посадок, а саме "в продажу кримінальних справ і в саботажі найважливіших розслідувань".

Сам Зеленський напередодні також підтримав звільнення Рябошапки. "Якщо ти не маєш результату – до побачення", – підкреслив президент.

5 березня Рябошапку відправили у відставку, а він назвав таке рішення "наказом Володі".

Кандидатами на місце генпрокурора назвали народного депутата від "Слуги народу" Сергія Іонушаса і главу ДБР Ірину Венедіктову.

Згодом деякі ЗМІ, з посиланням на власні джерела в Офісі генпрокурора, заявляли, що перший заступник колишнього генерального прокурора Віталій Касько подав у відставку, а тимчасовим виконувачем обов'язків глави відомства призначений Віктор Чумак.

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