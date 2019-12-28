"Не пробачу!" У мережі розкопали "компромат" на Рябошапку, який вимагав відпустити "ексберкутівців"

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка, який зажадав звільнити з СІЗО підозрюваних колишніх "беркутівців" для обміну з "Л/ДНР", за часів розстрілів на Майдані в 2014 році, писав у соцмережі, що "не пробачить" винних.

На показовий момент звернув увагу в Facebook блогер Роман Шрайк (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Так, він опублікував скріншот поста зі сторінки Рябошапки від 22 лютого 2014 року. Майбутній генпрокурор поділився шокуючими кадрами вбивств на Майдані і написав "Не пробачу!"

Facebook Романа Шрайка

Користувачі відзначили, що так і не змогли виявити зазначену публікацію. Ясність вніс Шрайк – пост доступний тільки для друзів Рябошапки в Facebook.

У мережі розкопали "компромат" на Рябошапку

Українців обурила ситуація. "Слово дав, слово забрав", "Не пробачу, а виправдаю", "Крісло генпрокурора виявилося ціною вибачення", "Це прощання з Майданом", "Приплили хлопці, якщо це не червоні лінії, то я не знаю", "Вони зробили це разом", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на судовому засіданні у справі про вбивства на Майдані прокурори закликали звільнити з СІЗО колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут", оскільки вони включені в списки на обмін.

Відповідний лист із вимогою направив сам Рябошапка.

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