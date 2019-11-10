Рвуться в Росію: жителі Донбасу різко виступили проти України. Опитування

Більшість жителів окупованого Донбасу хочуть приєднання до Росії.

Згідно з результатами опитування Українського інституту майбутнього і "Дзеркала тижня", 50,9% жителів ОРДЛО вважають, що ці території мають стати частиною РФ, а ще 13,4% - "частиною Росії, але з особливим статусом".

Лише 5,1% опитаних жителів ОРДЛО хочуть "бути частиною України як раніше". Ще 16,2% хочуть незалежності.

На питання, якби довелося вибирати між миром в регіоні і перемогою, 8,7% заявили "перемога", 90,9% - "мир".

При цьому ті, хто вибрав "перемога", відповідали на питання "перемога над ким?" 23,6% з них відповіли "над українськими фашистами/укропами", над Україною - 14,3%, над нацистами та нацизмом - 9, 3%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський впевнений, що війну на Донбасі можна припинити, тільки обговорюючи її в "нормандському форматі" і погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

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