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10 листопада • оновлено в 21:06
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Рвуться в Росію: жителі Донбасу різко виступили проти України. Опитування

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Більшість жителів окупованого Донбасу хочуть приєднання до Росії.

Згідно з результатами опитування Українського інституту майбутнього і "Дзеркала тижня", 50,9% жителів ОРДЛО вважають, що ці території мають стати частиною РФ, а ще 13,4% - "частиною Росії, але з особливим статусом".

Лише 5,1% опитаних жителів ОРДЛО хочуть "бути частиною України як раніше". Ще 16,2% хочуть незалежності.

Рвуться в Росію: жителі Донбасу різко виступили проти України. Опитування
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На питання, якби довелося вибирати між миром в регіоні і перемогою, 8,7% заявили "перемога", 90,9% - "мир".

При цьому ті, хто вибрав "перемога", відповідали на питання "перемога над ким?" 23,6% з них відповіли "над українськими фашистами/укропами", над Україною - 14,3%, над нацистами та нацизмом - 9, 3%.

Рвуться в Росію: жителі Донбасу різко виступили проти України. Опитування

Рвуться в Росію: жителі Донбасу різко виступили проти України. Опитування

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський впевнений, що війну на Донбасі можна припинити, тільки обговорюючи її в "нормандському форматі" і погоджуючи всі рішення з українським суспільством.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
укропитеки, не отстанете от Донбасса - бкдете далее рападаться на куски.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Иванов Владимир,это наша территория нам пох на ваши визгииникто вас не боиться и будет так как мы хотим)
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Шикарно. Пусть уезжают
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2 из 3 ответов | показать все
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Мельников Дмитрий, А болт по всей роже - не хочеш, ка-ца-по-ц.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Себостьян Прейро, уезжают? С-ща! Для начала они освободят ВСЮ оставшуюся территорию Донбасса от вас фашистов, а вот потом войдут в состав России.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Чемодан, вокзал - Пара-ша! Крысчан это также касается!
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Инкогнито Назар, чемодан, вокзал, Украина!
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