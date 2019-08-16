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"Рве на шматки!" Фото наймасовішого вбивства в Європі вразило мережу

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Фотографія, присвячена геноциду в Сребрениці (Боснія і Герцеговина) в липні 1995 року, коли солдати Армії Республіки Сербської вбили близько 8 тисяч боснійських мусульман, потрясла мережу.

Знімком на своїй сторінці у Facebook поділилася журналістка Євгенія Подібна. Як зазначила вона, анклав Сребрениця – "зона безпеки", яку повинні були охороняти миротворці ООН.

"Мене рідко чіпляють фотографії. Але цярозірвала на шматки... Це – історія неймовірної жорстокості та неймовірної зради. Людей, які шукали захисту у миротворців, просто випхали на вірну смерть. Всі розуміли, що буде з тими чоловіками. Ніхто не врятував їх", – написала Подібна.

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Ілюстрація. Похорон 465 упізнаних у 2007 році жертв різанини в Сребрениці

Ілюстрація. Похорон 465 упізнаних у 2007 році жертв різанини в Сребрениці

Вікіпедія

"Рве на шматки!" Фото наймасовішого вбивства в Європі вразило мережу

facebook.com/evgeniya.podobna

Вона пояснила, що на фото зображена рука жінки-антрополога, яка тримає руку одного із загиблих під час ексгумації.

"Нарешті хтось простягнув йому руку допомоги. Скоро його ідентифікують і він нарешті поїде додому", – додала журналіст.

Відзначимо, різанина у Сребрениці є найбільшим масовим вбивством у Європі після закінчення Другої світової війни.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно на Чернігівщині під фундаментом сільського будинку будівельники знайшли останки дітей і підлітків, що, ймовірно, належать жертвам Голодомору.

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Місце
Боснія і Герцеговина
Теги
вбивство Історія фотографии
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Сейчас налетят жители хлопковой плантации... Вата будет биться в падучей и доказывать, что сербы-братушки не виноваТЫИ. Это клевета !!!!
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