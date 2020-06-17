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Русский язык произошел от украинского

Олег Чеславский
Олег Чеславский
Суспільство
4,2 т.
Русский язык произошел от украинского

Россияне столетиями говорят на "русском" новоязе, даже не подозревая, что корни его идут из украинского (руського) языка, который Петр I сделал в свое время единым языком своей Империи.

"В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть"...

(Св. Евангелие от Иоанна 1:1-3)

Язык есть правдой, душой народа. Объяснением природы нации, ее сути. Язык есть языком Бога, языком на котором нация говорит с Богом…

Сегодня я все чаще прихожу к мысли, что язык есть и неким предохранителем, но это отдельная тема, для отдельного исследования.

Нам годами твердили, что украинский - есть нелепая смешная пародия неграмотных крестьян на русский. Мы привыкли верить, что украинский - язык забытого и забитого селянства.

В реальности оказалось, что все это немножечко, совсем чуть-чуть, вообще не так!

Руський - украинский существовал задолго до формирования "русского" новояза, и свидетельств тому огромное количество.

К примеру, вы знаете, что в украинском языке 650 000 слов (литературный - 250 000 + 400 000 устаревших и диалектных слов)? А в русском языке всего во всех диалектах 115 000 слов (словарь Даля)?

Знаете, что русский изобилует болгарскими тюркизмами, а украинский полон не полонизмов, как нам долгое время доказывали, а остатков кельтского наследия?

Наверняка нет.

Впрочем, это и не удивительно.

Сегодня я не буду сегодня сильно углубляться в тему, пробегусь лишь по словам которые вы хорошо знаете, но их украинской природы не признаете.

В русском языке огромное количество украинизмов, которые во многом объясняют наши культурные различия, попробуем сегодня лишь чуть-чуть задеть эту тему:

Колобок

"Герой русской сказки" - мучной шарик носит имя Колобок. Имя это состоит из двух украинских слов "Коло" - круг и "бок" одинаковое для обоих языков. Собственно поэтому, если бы сказка и правда была русской, то герой бы носил имя Круглобок.

Мур

Оказывается, эпический силач Илья Муромец родом был вовсе не из Мурома, но силен он был как стена.

Да-да - "мур" - это украинское слово обозначающее стена. Илья Стена - таким бы было имя "русского героя". Но...

Не пишу, что Илья был богатырем, так как это слово к нам тоже пришло из тюркского "батыр".

Повстанец

Слово Повстанец в русском языке есть, но вот производное оно как это удивительно не прозвучит от слова Восстание, что вот никак не логично.

В то же время по-украински все верно: Повстанец вполне логично происходит от Повстання.

Исходя из этого, в русскому правильно стоит называть бунтовщиков не Повстанцами а Восстанцами, вот только как то не получается.

Люди

Все вы знаете русское слово Люди, обозначающее множество Людей, все казалось бы хорошо, вот только в единственном числе по-русски Люди - это Человек! В то же время в украинском такой проблемы нет!

"Людина" - это человек по-украински!

Я думаю, вряд ли кто-то сможет объяснить, почему, в русском языке так получилось?

Откуда Человек, взялся в русском?

Опять жесткое заимствование из украинского: Чоловік, что в перевод не русский Муж или Мужчина.

Интересна трактовка Людини - Человека, которую дает в своем словаре Даль, у него есть единственное число:

"Людин, единственное число от Люди - Человек . В древности: Гражданин, Обыватель, Вольный человек, Не крестьянин (имеется в виду не крепостной. Ныне: Простолюдин или Человек из черни, Мужик".

А вот еще одна шикарная трактовка, оттуда же: "Людина (московское презрительное): Людина не человек"...

Есть вопросы?

Стрельцы

Не помните, кого казнил царь Петр? Стрельцов! Воинское подразделение названое почему-то не по-русски Стрелками, а именно Стрільцями !

Википедия пишет, что стрельцы это: "Первое регулярное войско созданное на России Иоанном Грозным".

А также, что: "Изначально, древнее славянское слово стрельцы обозначало лучников, являвшихся важной частью любого средневекового войска".

Спорить с определением, что украинский - это славянский язык мы не будем. Вот только Стрельцы - это не не Лучники. Стрельцы - это именно те кто умел стрелять из ружей - украинские казаки-мушкетеры !

И да, это именно наемники из Украины. Украинские козаки нанятые московским царем за более чем высокую цену охранять его от народной любви.

Нанятые потому что у украинских козаков было понятие договора, чести. Тех вещей, коих на Московии и тогда и сегодня днем с огнем сыскать было нельзя.

Заметьте Стрельцы подразделялись сотнями и управляли ими Гетманы.

Пытка

Пытка простое и понятное каждому россиянину слово происходит вовсе не из русского языка, а из украинского. Питать по-украински означает Спрашивать.

Палачи питали - спрашивали своих пленников, выпытывали у них требуемые ответы.

Забавно, что на украинском питать не употребляется как название мучительного способа получения информации.

Палач по-украински Кат, а пытать по-украински катувати.

Корни у этого слова кельтские, и даже на современном английском Cut обозначает: Резать, Отрезать, что полностью соответствует описанию занятий палача.

Но это не так, есть в украинском еще одно слово обозначающее Пытку, а точнее Мучения - Тортури. Слово это точно кельтское и сохранилось оно в современном французском: Torturer по-французски обозначает Мучитель.

Кельтские корни украинского языка

Можно смело утверждать, что утверждение о том, что кельты не заходили за Карпаты неверное, множество поселений Правобережной Украины носит кельтские имена, легко переводимые на современный английский и не имеющие перевода на любой из славянских языков:

Луцк - Luck (Счастье, Везение, Удача). На название могло повлиять или удачное место для строительства города, или удача, например, в битве.

Винница - название, как и Венеция в Италии, и как Вена в Австрии связано с как многие утверждают кельтским племенем Венеты (его также называют и славянским племенем).

Сквира - Square (Квадрат, Площадь, Каре) - наверняка такое название город получил из-за формы крепости, замка, укрепления, которое там было возведено.

Антонимы русского и украинского

Достаточно интересно рассмотреть группу слов украинского языка, которые в русском приобрели обратное звучание, стали антонимами их первоначальному смыслу:

Гонор

Гонор в украинском, как и по-английски Honor обозначает: Гордость, Честь. На современном русском Гонор - это Гордыня, Самовлюбленность, Тщеславие.

Страва

Страва - в переводе с украинского: Блюдо, Кушанье, Приготовленная к употреблению пища, превратилась в русском в Отраву!

Врода

Врода в переводе украинского, это Красота . В русском Врода стала Уродством.

Лихий

Интересно получается, что слова в украинском носящие положительный характер в русском приобретают негативный оттенок. Со словом Лихий получилось наоборот.

Лихий - в переводе с украинского: Плохой, Злой, Опасный, Черт, Зло. На русском же Лихой значит: Молодецкий, Хваткий, Бойкий, слово не несет в себе негативной коннотации.

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