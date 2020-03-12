Как известно из русских пропагандистских сми каждому зомбанутому, фошизды живут в Киеве, во Львове и в других городах Хунты, а за русский язык на улицах Тернополя вешают через 5-7 минут максимум. В

асвабажденном же макаками Донецке ситуация, слава путину и ихтамнетам, совсем не такая: памятник лысому сифилитику стоит прям в центре города, за русский язык никого не убивают [раньше на каждом столбе вешали на ул. Артема], есть православный концлагерь, можно праздновать дивятамая и не слушать всякую мову из новостей русскослышащими ушами. Правда, за украинский язык в Донецке легко угодить на подвал, но то таке. И за прослушивание песен на украинском тоже. Но это не нацизм, нет, это борьба з дрг Хунты называется.

Донбасс

Но давайте все же поговорим о нацизме производства рф в Донецке, ибо это намного интересне, чем читать о "преступлениях русофобов в Киеве" и концлагерей, где бедных русскоговорящих ироды заставляют

выговаривать нацистские слова по типу "паляниця" и "молодиця", чем приносят неимоверные страдания пленникам.

В оккупированном рф Донецке нацизма нет и быть не может. Именно поэтому на территории города есть минимум три действующих концлагеря. Именно поэтому все украинское под запретом, кроме пенсий и гривен. За украинский тебя легко могут бросить на подвал, ибо этот ненавистный русскому уху язык на правах иврита в Берлине в 1941 году. Можете себе представить песни на иврите в Мюнхене, которые громко звучат на улицах города, в году, скажем 1942 -м ? Какие вы русофобы оказывается ...

Почему вы считаете, что за воспроизведение из колонок "пісню січових стрільців" или за гимн УПА в Донецке можно попасть на подвал к местному русскоговорящему гестапо, аналогично тому, как если в Берлине

в 1944-м громко звучала "Хава нагила"? Прекращайте жрать печеньки американские, ведь нацисты в Киеве, а не в Донецке.

Кстати, может кто слышал, но коллаборанты, со слюнями на русскоговорящих губах, недавно отменили "закон", согласно которому, на оккупированных украинский не является "государственным" языком. Многие

наши лидеры мнений после этого возмутились, мол как так можно, какие мрази и т д. И только жители оккупированных с удивлением посмотрели на реакцию Украины за ленточкой, пожали плечами и покрутили у виска - можно подумать до 2020-го года в Донецке не убивали за украинский, не бросали на подвал, не подвергали пыткам, была куча сми на украинском, в том числе печатных, тв каналов и радио, а сейчас все работники сми должны будут україномовні щелепи заставлять учить опсчедаступный.

Честно, я лично так и не понял, что конкретно "запретили" или "отменили" бомжи, то есть "депутаты" дыныры, отказав украинскому языку в статусе "государственного" в межгалкоголическом территориальном

недоразумении. Нацисты, конечно в Киеве, но в Донецке нет ни одного тв канала на украинском, ни одной радиоволны на украинском, ни одного украиноязычного сми. Все это под запретом и глушится русским военным железом [негоже русскослышащим ушам слышать читать биндеровский язык, русскочитающим глазам буквы фошиздские лицезреть]. Так что конкретно изменилось от того, что типа "отменили" типа "депутаты" дыныры? Правильный ответ - ничего. Вобще.

Украинский, украинское слово, песня и украиноговорящие люди на оккупированном рф Донбассе с 2014 года находятся на правах евреев в Германии времен гитлера. И да - я это специально на русском пишу для

русскочитающих глаз, ибо в Донецке нахожусь, а не в православной нацистской россии.

А нацисты ... А что нацисты? Нацисты из числа коллаборантов на Донбассе получили новую отмашку из кремля - поснимать нах*й все дорожные знаки, на которых написано на ненавистном русскочитающему

глазу, на украинском то есть. На все про все макакам москва дала срок до лета 2020 года.

Повторюсь, нацизм - это когда в Украине макака не может за 25 лет выучить Державну мову, а не тогда, вооруженные дебилы убивают за украинское слово в Донецке. Это не нацизм, когда макаки дыныры по

отмашке кремля будут менять дорожные знаки на оккупированных, чтобы переделать их и написать все на опсчедаступнам [травм у руссковидящих глаз немерено из-за этого, на полном серьезе].

Представляете пожары на территории рф, если Украина заявила, мол все дорожные знаки на русском - нах*й, все указатели впредь только на Державній мові? Думаю, слюней со стороны рф полетело бы столько в адрес Украины, что хватило бы для нужд русской военной базы в Крыму на ближайших лет 50.

Повторюсь, на оккупированном рф Донбассе собираются сносить все дорожные знаки, на которых надписи на украинском и менять все на русские знаки, на которых нет биндеровского языка. Это не нацизм, нет-

все ноцызды в Киеве. Также, по неподтвержденной информации, коллаборанты планируют поменять таблички с указанием адресов на домах и подъездах, ибо русскочитающие глаза кровью заливаются который год.

Эпилог. Передаю привет всем тем, кто собирается мириться с пособниками русских нацистов. Оккупанты и коллаборанты на Донбассе из украинского только гривны воспринимают и пенсии. Все. Удачи на переговорах с манкуртами. Тьфу на вас.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся