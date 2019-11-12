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12 листопада • оновлено в 05:12
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"Русскій мір стискається!" Цимбалюка розлютили нахабні претензії Росії

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Російський журналіст Володимир Толстой цинічно заявив, що "русскій мір" за межами країни-агресора нібито став занадто маленьким і вимагає дій для розширення.

Імперські висловлювання фаната путінського режиму розлютили українського журналіста Романа Цимбалюка. У своєму відеоблозі на YouTube вона нагадав нащадку легендарного письменника Льва Толстого про те, як окупанти розширили свій "русскій мір" тільки за останні п'ять років (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Русскій мір" за межами Росії неухильно стискається! І те, як ми діємо сьогодні, не дозволяє не тільки зупинити, але навіть уповільнити цей процес", – обурився Толстой.

Новини
"Об'їлися млинців із лопати?" Цимбалюк відповів на ультиматум Царьова про Донбас

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скріншот відео

Цимбалюк відповів на нахабний випад пропагандиста беззаперечними фактами про окупацію Криму і Донбасу. Він припустив, що російська риторика підтверджує лише одне – Росія не має наміру обмежуватися цими територіями.

"Є такий номер у "Камеді Клаб", де два ураросійських патріоти сперечаються, хто з них більше любить Росію. І одне із завдань – це насварити Російську Федерацію, дорікнути їй. Одним із закидів є те, що Росія так повільно розширюється. Останній раз вони окупували український Крим і Донбас. Ну бачите – зона використання російської мови "стискається", їм мало, вони продовжують страждати!" – розсердився Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше речник МЗС Росії Марія Захарова також звинуватила Україну в утисках російськомовного населення. Вона дозволила собі порівняти українців з фашистами і безпідставно звинуватити їх у переслідуваннях росіян.

  • Цимбалюк нагадав їй, чим закінчився "захист російськомовного населення" на Донбасі.

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Теми
російська пропаганда Анексія Криму Війна на Донбасі
Особа
Роман Цимбалюк
Місце
Україна
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Хо Хол
Хо Хол
Ну разозлился какой-то лопоухий алкаш и дальше что?
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Пигин Макс
Пигин Макс
А чего он так разозлился? Удел сильнейших - развиваться и расширятся, а удел таких стран как Украина - прислуживать и пресмыкаться...
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