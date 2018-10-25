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Денис Казанський
Денис Казанський
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''Русский мир'' пришел к любителям России: такого даже себе регионалы не позволяли

70.7тЧитати матеріал російською

В Донецке перекрыли шлагбаумом бульвар Пушкина. Это самый центр города. Всю жизнь был свободный проезд, а теперь только для избранных - для новой МММ-элиты. Даже регионалы себе не позволяли такого хамства.

Любители России возмущаются, что "бульвар отжали". А чего возмущаться? Это ведь тоже неотъемлемая часть русского мира, когда барин может просто захотеть и перекрыть холопам проезд.

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Обидно, когда у тебя что-то отжимают, да? Сначала ты думаешь, что отжимать будут только у сторонников Украины. Что репрессии будут только против "неправильных" жителей Донбасса. А потом внезапно оказывается, что в "народной республике" все одинаково бесправны. И в один день люди, которые отбирали имущество украинцев, придут и к тебе. Сначала заберут у тебя избирательное право, затем улицу, потом город, машину, дом. И никто не заступится, потому что всех, кто мог выступить против, выдавили из города. При твоём же участии.

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Автор
Денис КазанськийДенис Казанський
Місце
УкраїнаДонецьк
Об'єкт
Новини ДНР
Джерело
Джерело:Facebook Дениса Казанского
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Булах Петр
Булах Петр
Ани же дети!Шо з них взяти? А Атсос Блядіміровіч Трупін у них БОХ. Боже, яке щастя, шо я не москаль. Прости їх, грішних. Ани ше деті.
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rauschensky felix
rauschensky felix
хохлы-вы ведь реально наши рабы и наши холопы. вы работаете в нашей стране, строите нам дома, ремонтируете наши дороги, торгуете своими женщинами и живете у нас на правах скота. вы можете сколько угодно называть себя "нерабами", но от того что вы тысячу раз повторите ложь она правдой не станет! смиритесь и станьте на колени перед хозяевами! и может быть мы вас простим и дадим возможность целовать нам ноги.не гарантирую, но попробовать стоит. все равно половина из вас воспитывает наших детей, которые принесли вам ваши жены.
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Здор Вера
Здор Вера
rauschensky felix, извиняюсь, а собственно за что вы соизволите нас простить? за построенные дома и отремонтированные дороги? хорошо. прощайте. и держитесь там. нелегко вам там сколенвстающим...и сразу в рай
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
Пришёл рАзийский мОр и за тобой. Ты думал, сдам соседа Петьку «на подвал» и полегчает... Но пнул бурятский орк в иПло твоё ногой.. Ответить бы козлу, да Петьки с Васькой рядом не хватает.
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Попова Ольга
Попова Ольга
Алексеев Гергий, ++++!!!!!
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