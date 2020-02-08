Головна Новини
9 лютого • оновлено в 03:16
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Русскій мір" лікувати складніше": у мережі порівняли порожні вулиці Уханя та Донецька

1.2т
Читати матеріал російською

У мережі висміяли порожні вулиці тимчасово окупованого Донецька і порівняли місто з китайською Уханю, яке страждає зараз від коронавірусу 2019 nCoV.

Цікаве порівняння навів Twitter-акканут "Tyler". На першому і другому знімках показані абсолютно порожні міста.

Тільки якщо в китайському місті введений тимчасовий карантин через епідемію вірусу, то в Донецьку немає людей через "русскій мір". Принаймні таку паралель проводить автор поста і пише: "Зліва китайський Ухань і коронавірус. Справа Донецьк і вірус русского міру".

Новини
"В'ялений Ілліч під пиво": у "ДНР" оскандалилися дивним магазином
Ухань

Ухань

Донецьк

Донецьк

Користувачі соцмережі підтримали флешмоб автора поста: "Різниця лише в тому "вірус русского міру" лікуванню піддається набагато гірше", "Ніякої різниці, і те, і те заразно, і вбиває", "Безпечніше поболіти", "Крута аналогія, чесна".

У мережі порівняли порожні вулиці Уханя і Донецька

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Донецьку новий трамвай, на якому піарилися окупаційна влада "ДНР", так і не був запущений.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Тимур Григоренко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
2
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Забыли высмеять пустые крымские пляжи.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги