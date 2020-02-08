"Русскій мір" лікувати складніше": у мережі порівняли порожні вулиці Уханя та Донецька

У мережі висміяли порожні вулиці тимчасово окупованого Донецька і порівняли місто з китайською Уханю, яке страждає зараз від коронавірусу 2019 nCoV.

Цікаве порівняння навів Twitter-акканут "Tyler". На першому і другому знімках показані абсолютно порожні міста.

Тільки якщо в китайському місті введений тимчасовий карантин через епідемію вірусу, то в Донецьку немає людей через "русскій мір". Принаймні таку паралель проводить автор поста і пише: "Зліва китайський Ухань і коронавірус. Справа Донецьк і вірус русского міру".

Ухань

Донецьк

Користувачі соцмережі підтримали флешмоб автора поста: "Різниця лише в тому "вірус русского міру" лікуванню піддається набагато гірше", "Ніякої різниці, і те, і те заразно, і вбиває", "Безпечніше поболіти", "Крута аналогія, чесна".

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Донецьку новий трамвай, на якому піарилися окупаційна влада "ДНР", так і не був запущений.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!