Головна Новини
11 лютого • оновлено в 11:08
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Суспільство

Олена Кудренко
Олена Кудренко
Блогер Всі статті автора

Русские выкачали наш газ, а потом продавали по самой высокой цене в Европе

2.4т
Читати матеріал російською

"Зачем тебе эта политика?"

Представьте, что ваша семья владела большим богатым старинным домом в центре великолепного города. В этом доме были крепкие стены из камня высочайшего качества, высокие потолки, редкие картины стоимостью в миллионы. У семьи, может быть, был бизнес и земли. Это все было ваше, и с документами был полный порядок.

Вот представьте, вы живете на минималку и экономите на еде, но узнаете, что каморка на первом этаже с решетками на окнах, засранными голубями, а под окнами сломанная лавочка с бомжами и наркоманами - эта каморка единственное, что оставили вам некие "освободители". А весь этот дом однажды построили ваши предки. С нуля. А вам оставили крохи, еще и унизив по ходу дела, и продолжая унижать.

Новини
Квартиранты во власти

Вам не жаль? Вы злитесь? Или нет? Вы, может быть, боретесь за свои права? Или хотя бы собираете документы, отстаиваете свое право в судах, изобличаете это преступление во всеуслышание?

Вот так мы, "меньшинство", относимся к Украине. К ее украденной истории, к исчезнувшим куда-то землям. К тому, что наши украинские достижения однажды назвали "достижениями Союза" - не украинскими, нет! И наш украинский газ выкачали на весь Союз, да еще и продали на экспорт - а когда пришла пора, то стали продавать его Украине по самой высокой цене в Европе. А еще уничтожали нашу культуру, стирая в нашей памяти то самое уникальное, что отличает НАС - от НИХ.

Вот поэтому мы и боремся. Потому что кому-то - "коллекция украденных картин" не дает покоя, а для кого-то это - украденная история, отобранные права и национальная гордость.

Вот примерно так и есть. Было наше - и нашим должно быть. Просто одни мыслят мелко, подавая руку тому, кто их ограбил, - а мы вот так, в масштабе всей страны, зная, что именно мы здесь хозяева.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олена Кудренко Олена Кудренко
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Теги
війна Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Елены Кудренко
Поділитися у Facebook
17
Коментарі
70
35
Смішно
22
Цікаво
38
Сумно
13
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Москали зъйилы наше сало и выпылы нашу горилку... Та ще наших дивчат .... :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Кризский Игорь, на конец дивчат посадили... :-)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Трубицын Александр, На конец то правду сказал.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
А про газ я не понял - она хочет сказать, что мы перекачали газ из галичанских месторождений в западносибирские что ли???
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
2 из 3 ответов | показать все
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Афанасьев Алексей, Нет, вы просто его в 50 - 60 годах в Мацкве выкачали, а Западно Сибирские месторождения разведали и разработали украинские выпускники Ивано Франковского института гелого разведки.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
canger ralph
canger ralph
Афанасьев Алексей, а ты погугли слово "Дашава" и поинтересуйся, откуда шёл газ для газификации Москвы!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Единственное украинское достижение - сожженная бан.дерами Хатынь. И ещё сотни таких же деревень. Никаких других достижений у политических украинцев никогда не было. Они могут только все разрушать, что полностью подтверждено историей укропии после 1991 года. И особенно после 2014.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
3

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги