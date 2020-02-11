"Зачем тебе эта политика?"

Представьте, что ваша семья владела большим богатым старинным домом в центре великолепного города. В этом доме были крепкие стены из камня высочайшего качества, высокие потолки, редкие картины стоимостью в миллионы. У семьи, может быть, был бизнес и земли. Это все было ваше, и с документами был полный порядок.

Вот представьте, вы живете на минималку и экономите на еде, но узнаете, что каморка на первом этаже с решетками на окнах, засранными голубями, а под окнами сломанная лавочка с бомжами и наркоманами - эта каморка единственное, что оставили вам некие "освободители". А весь этот дом однажды построили ваши предки. С нуля. А вам оставили крохи, еще и унизив по ходу дела, и продолжая унижать.

Новини Квартиранты во власти

Вам не жаль? Вы злитесь? Или нет? Вы, может быть, боретесь за свои права? Или хотя бы собираете документы, отстаиваете свое право в судах, изобличаете это преступление во всеуслышание?

Вот так мы, "меньшинство", относимся к Украине. К ее украденной истории, к исчезнувшим куда-то землям. К тому, что наши украинские достижения однажды назвали "достижениями Союза" - не украинскими, нет! И наш украинский газ выкачали на весь Союз, да еще и продали на экспорт - а когда пришла пора, то стали продавать его Украине по самой высокой цене в Европе. А еще уничтожали нашу культуру, стирая в нашей памяти то самое уникальное, что отличает НАС - от НИХ.

Вот поэтому мы и боремся. Потому что кому-то - "коллекция украденных картин" не дает покоя, а для кого-то это - украденная история, отобранные права и национальная гордость.

Вот примерно так и есть. Было наше - и нашим должно быть. Просто одни мыслят мелко, подавая руку тому, кто их ограбил, - а мы вот так, в масштабе всей страны, зная, что именно мы здесь хозяева.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.