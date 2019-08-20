В тимчасово окупованій терористами "ДНР" Макіївці відкрили пам'ятник "жертвам збройної агресії України 2014 року".

Про це в Twitter повідомив український журналіст Денис Казанський, опублікувавши скріншоти з сепаратистських паблік в соцмережах.

"У Макіївці відкрили пам'ятник "жертвам збройної агресії України 2014 року". Буває. Жила собі Україна і тут раптом як напала сама на себе в 2014 році. Пам'ятник відкривав, зрозуміло, громадянин РФ, Олексій Муратов. Напевно, випадково заблукав", – написав він.

Користувачі мережі були обурені такою поведінкою окупантів.

"Треба було відразу відкривати на Чернігівському ринку, де картопля з України коштувала копійки. Ось, де сльози натуральні були б", "Русня ох*їла просто", "Мітинг був узгоджений?", "І відкусила у себе Крим", "Дурні, що тут ще скажеш", "То жертви не збройної агресії, а жертви невдалого аборту ", – обурювалися в мережі.

Пам'ятник в "ДНР" Скріншот

Скріншот

Скріншот

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі тимчасово окупованого міста Ірміно в Луганській області збунтувалися через наміри терористів "ЛНР" зробити з місцевої 13-й школи казарму.

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