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"Русня ох*їла!" У мережі збунтували проти витівки терористів "ДНР"

1.3т Читати матеріал російською

В тимчасово окупованій терористами "ДНР" Макіївці відкрили пам'ятник "жертвам збройної агресії України 2014 року".

Про це в Twitter повідомив український журналіст Денис Казанський, опублікувавши скріншоти з сепаратистських паблік в соцмережах.

"У Макіївці відкрили пам'ятник "жертвам збройної агресії України 2014 року". Буває. Жила собі Україна і тут раптом як напала сама на себе в 2014 році. Пам'ятник відкривав, зрозуміло, громадянин РФ, Олексій Муратов. Напевно, випадково заблукав", – написав він.

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Користувачі мережі були обурені такою поведінкою окупантів.

"Треба було відразу відкривати на Чернігівському ринку, де картопля з України коштувала копійки. Ось, де сльози натуральні були б", "Русня ох*їла просто", "Мітинг був узгоджений?", "І відкусила у себе Крим", "Дурні, що тут ще скажеш", "То жертви не збройної агресії, а жертви невдалого аборту ", – обурювалися в мережі.

Пам'ятник в "ДНР"

Пам'ятник в "ДНР"

Скріншот

"Русня ох*їла!" У мережі збунтували проти витівки терористів "ДНР"

Скріншот

"Русня ох*їла!" У мережі збунтували проти витівки терористів "ДНР"

Скріншот

"Русня ох*їла!" У мережі збунтували проти витівки терористів "ДНР"

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі тимчасово окупованого міста Ірміно в Луганській області збунтувалися через наміри терористів "ЛНР" зробити з місцевої 13-й школи казарму.

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Тема
Війна на Донбасі
Особа
Денис Казанський
Місце
Україна
Теги
Донбас ДНР Новини ДНР терористи "ДНР" соцмережі
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филипп филипыч
филипп филипыч
украина не напала сама на себя. она просто берет в плен преимущественно граждан украины.
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