Руслана – владі: люди досі пророкують повені за допомогою равликів

Українська співачка Руслана закликала владу забезпечити нормальне функціонування геодослідницького моніторингу, щоб люди на заході стани не пророкували погоду народними засобами.

Про це вона заявила в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1". Співачка нагадала, що така ж ситуація була і в 2008 році.

"У 2008 році я особисто займалася з ДСНС порятунком людей. На моїх очах люди страждали ... в однієї жінки повінь забрала життя одразу трьох дітей. Ми робили там багато акцій і хотіли вже тоді, щоб все взяли до уваги, що не по равликам потрібно обчислювати повені", – зазначила співачка.

Руслана додала, що сьогодні вона дзвонила своїм друзям в Карпати і просила розповісти про ситуацію в регіоні: "Вони мені сказали:" Сьогодні було багато дощів, і ми зрозуміли, що, якщо равлики вже лізуть на дерева, значить буде повінь ".

"Ми в 21 столітті живемо, і по равликах прогнозувати повінь? Може пора зробити нормальний геодослідницький моніторинг?" – обурилася співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін виділив близько 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України.

Нагадаємо, що через сильні зливи в Україні, які почалися 22 червня і не припинилися досі, затопило вісім областей. Найбільше постраждали західні регіони – Прикарпатті, Буковина і Закарпаття. Також три людини загинули.