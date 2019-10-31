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31 жовтня • оновлено в 15:26
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Руслана Панухник: поставте гостре питання організаторці "КиївПрайду"

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Гостею програми "Гостре питання" на ObozTV 31 жовтня стане виконавча директорка ГО "КиївПрайд" Руслана Панухник.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми вибирають глядачі ObozTV і читачі OBOZREVATEL.

Героями передачі є відомі особистості, лідери громадської думки і політики. Читачі OBOZREVATEL і глядачі ObozTV зможуть самі запропонувати, кого б вони хотіли бачити в студії "Гострого питання", написавши про це в коментарях.

Руслана Панухник: поставте гостре питання організаторці "КиївПрайду"

Свої питання та пропозиції наступних гостей залишайте в коментарях нижче, а також під час прямого ефіру на головній сторінці сайту OBOZREVATEL.

Дивіться ефір з Русланою Панухник сьогодні о 17:30

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филипп филипыч
филипп филипыч
Во-первых, вы мужчина или женщина? (я)
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