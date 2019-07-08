"Рупор ненависті!" У мережі рознесли ідею телемосту з пропагандистами Росії

В Україні негативно відреагували на можливе проведення телемосту між телеканалом NewsOne і російськими пропагандистами з "Росія 24".

Народний депутат, перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко в Facebook заявила, що російське телебачення це не ТВ, а "інформаційна зброя проти України в кремлівській гібридній війні".

"Спроби провести телеміст з цим рупором ненависті до України – виклик, на який негайно повинна відреагувати Нацрада, СБУ, Міністерство інформації, уряд і Офіс президента. Свати-менти були першою ластівкою, тепер нам будуть втюхувати "Росію 24", – зазначила вона.

Нардеп Володимир Ар'єв в соцмережі написав, що говорити з Росією потрібно лише повернення Криму і Донбасу і каяття за агресію.

"За інших умов – це прямий ворожий десант гібридної війни на нашу територію. Трансляцію в Україні продукту забороненого законом пропагандистського каналу не можна допустити усіма засобами. Заради пам'яті загиблих і заради справедливості до покалічених і постраждалих", – додав парламентарій.

Український журналіст Юрій Бутусов зазначив, що NewsOne проводить під виглядом телемосту інформаційно-психологічну спеціальну операцію в інтересах російських спецслужб.

"Путін не збирається перетворювати окуповані території на самодостатні і процвітаючі регіони – на це у нього грошей не вистачає, а ось в українську політику і ЗМІ він кидає величезні кошти. Невже це якось схоже на підготовку до "дотримання Мінських угод"? Хіба для "припинення вогню" треба вкладатися в скупку телеканалів? Хіба російські генерали не можуть зупинити війну і впустити європейських миротворців на кордон з РФ без "прямих мостів"? – повідомив він.

Телеканал NewsOne

Бутусов підкреслив, що даний телеміст це широкомасштабна операція з дискредитації України перед виборами.

"Тому що держава, нездатна відреагувати на ворожу пропаганду під час війни в своїх ЗМІ, показує свою недієздатність. Телеміст з РФ – щоб додати відсотків Медведчуку, щоб змусити легковірних людей забути про винуватців загибелі тисяч українців, про російську окупацію Криму і Донбасу. Щоб підірвати волю до опору зсередини і примусити здатися. Не вийде ", – заявив журналіст.

Відома журналістка Соня Кошкіна в соцмережі обізвала телеміст з Росією "бл*дством".

"У СБУ, звичайно, питань немає. Свобода слова, всі справи. Як немає їх у минулої влади, завдяки якій це торжество п***ця відбулося. Та й у нинішній теж - спадкоємність", – обурювалася вона.

Журналіст Володимир Попов в Facebook також розкритикував телеміст з російським телеканалом.

"Не зупиняйтеся на Кисельові, давайте вже телеміст з "новоросією ". Ну там, де ведучі сидітимуть на корточках, плювати сємки і розповідати про фашистів-бандерівців, розіп'ятих хлопчиків в трусиках та інше. Потрібен діалог, обмін культурними цінностями. Нам треба почути один одного. Можна ще зібрати людей в Донецьку на площі Леніна, з вічно живим пам'ятником Леніна. У них в руках будуть портрети "мотороли", "гіві" і "захарченко", – обурювався він.

Колишній заступник міністра Інформаційної політик Тетяна Попова в Facebook повідомила, що український телеканал за законом не має права робити телемостів зі ЗМІ країни агресора, проти якого введені санкції.

"Тобто телемости, організовані з російської сторони Дудем, Собчак,"Медузою"," Новою Газетою", російськими службами "Радіо Свободи" або "ВВС" були б хорошим рішенням і напевно цікавими. А ось оголошення про телемості з ВГТРК і Кисельовим, інакше ніж спробою поляризувати електорат в передвиборний період назвати не можу", – пояснила вона.

Відомий волонтер Тім Златкін в соцмережі зазначив, що потрібно дати NewsOne провести телеміст, адже тоді за законом телеканалу можна буде закрити.

"Будуть законні підстави закрити цей "НьюзВан", а всіх причетних особин відправити в Лук'янівське СІЗО", – повідомив він.

Український журналіст Роман Цимбалюк заявив, що суспільний вибух, який спровокувала ідея російських пропагандистів Кремля провести телеміст з NewsOne, є цілком прогнозованим. Однак якщо дії Росії в цій ситуації можна пояснити (вона веде інформаційну війну), то позиція деяких продажних українських журналістів викликає подив і презирство, зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

Від президента Володимира Зеленського вже зажадали відреагувати на анонсований телеміст.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав відмовитися підконтрольний Віктор Медведчук телеканал від телемосту з російськими пропагандистами.

Партія "Голос" українського музиканта Святослава Вакарчука засудила телеміст з російськими пропагандистами.

Також українська журналістка Яніна Соколова жорстко розгромила телеканал NewsOne за план провести телеміст з пропагандистським російським "Росія 24".

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