Румунія закрила авіасполучення з Україною, яка потрапила в "жовту" зону

Національний комітет із надзвичайних ситуацій (НКНС) Румунії 8 жовтня вирішив тимчасово зупинити авіасполучення з країнами "жовтої" зони епідеміологічного ризику, до якої віднесли й Україну.

Як повідомив румунський телеканал Digi24, Бухарест не закрив авіасполучення з країнами Європейського Союзу, Великобританією, Північною Ірландією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Катаром.

Згідно з урядовим рішенням, громадяни із країн "жовтої" зони після прибуття мають пройти обов'язкову двотижневу самоізоляцію.

Зазначено, що список країн "жовтої" зони було затверджено рішенням НКНС від 5 жовтня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок п'ятниці, 9 жовтня, в Україні офіційно підтверджено 250 538 випадків коронавірусної інфекції. З них 5804 – виявлено за минулу добу, що стало новим рекордом щодо добового приросту.