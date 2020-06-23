В Івано-Франківській області потужні зливи спровокували зсув грунту у гірській місцевості, який буквально знищив одну із доріг місцевого значення.

Мова йде про дорогу між Микуличиним та Яремчим. Відповідне відео з'явилося у YouTube. Очевидці стверджують, що проїзду цим шляхом зараз взагалі немає через наслідки негоди (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Стихія знищила дорогу на Прикарпатті Скріншот відео

Проїзд дорогою на Прикарпатті повністю перекритий Скріншот відео

Дерева та каміння утворили гатки на зруйнованому шляху Скріншот відео

На кадрах видно, що дорожне полотно опинилося під щільним шаром намулу, який нанесли потоки води з гір. Крім того, все всіяно уламками стовбурів дерев та камінням. У деяких місцях на дорозі навіть утворилися своєрідні гатки.

Дорога перетворилася на суцільну гірську річку Скріншот відео

Наслідки негоди на Прикарпатті Скріншот відео

Зруйнована дорога між Яремчим та Микуличиним Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL: