Руйнівна повінь на заході України: екологиня назвала причини катастрофи

До таких масштабних повеней на заході України, крім погодних умов, призвела вирубка лісів, засміченість, а також хаотичне будівництво гідротехнічних споруд та житлових будинків на заборонених територіях.

Про це в ефірі програми "Право на владу" 25 червня заявила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко. Вона також пояснила, чому масштаби повеней в інших країнах не такі серйозні, як в Україні.

"Більшість річкового стоку всіх Карпат розташована саме в українських Карпатах. Масштаби повеней в інших країнах менші, тому що там немає тотальних вирубок. Там інша система водокористування і водогосподарської діяльності", – зазначила Тимочко.

За її словами, верхня межа лісу вже зменшилася з 1 400 до 1 200 метрів. "Тобто вирубують високогір'я, саме там, де затримувалася величезна кількість вологи, і вода не злітала б так у річки", – пояснила експертка.

Також вона зазначила, що впливає хаотичне будівництво в Карпатському регіоні малих гідроелектростанцій, тому що вони не затримують проходження потоків води.

"Крім того, забудова. Ресторани на берегах річок... мені все одно, що їх знесе. Але коли дозволяють будувати житлові будинки саме в заплаві гірських річок, це є злочином", – додала Тимочко.

Ще одним важливим фактором вона назвала тотальну засміченість лісів. "У лісі залишають усе, крім цінної деревини, все що менше діаметра 20 см, залишається в лісі. Ніхто це не прибирає, не обробляє та не використовує. При таких масах води це все зноситися і тоді масштаби повені збільшуються в рази, тому що вода не проходить вільно", – зазначила експертка.

Тимочко також вважає, що зміцнення берегів не дозволить запобігти повені. Вона наполягає на необхідності будівництва систем перехоплення води – так звані ставки, які дозволять затримувати потоки. Ці заходи, переконана вона, мінімізують наслідки повеней.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Кабінеті міністрів заявили, що за останні п'ять років обсяг вирубки лісу в Україні впав на 20%. Також в уряді зазначили, що саме дощі є причиною повені на заході України.