У мережі показали рух автомобілів по незаконно побудованому окупантами в Криму Керченському мосту.

Свіжі знімки з'явилися на сторінці блогерки RoksolanaToday&Крим25% в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Мало, але їдуть. Всі хто хоче, проїжджає. Разом із заразою своєю", – написала вона, акцентувавши на тому, що в Росії, звідки їдуть авто, різко зросла статистика захворюваності на коронавірус.

З'явилися свіжі фото Кримського моста Twitter RoksolanaToday&Крим25%

З'явилися свіжі фото Кримського моста Twitter RoksolanaToday&Крим25%

"Ловити і саджати! Іншої мови ці шашличники не розуміють", – відповіли в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії зафіксували рекордну кількість заражених коронавірусом – країна стає новим епіцентром пандемії в Європі.