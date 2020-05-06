Рух на Кримському мосту потрапив на фото: з Росії завозять коронавірус
У мережі показали рух автомобілів по незаконно побудованому окупантами в Криму Керченському мосту.
Свіжі знімки з'явилися на сторінці блогерки RoksolanaToday&Крим25% в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Мало, але їдуть. Всі хто хоче, проїжджає. Разом із заразою своєю", – написала вона, акцентувавши на тому, що в Росії, звідки їдуть авто, різко зросла статистика захворюваності на коронавірус.
"Ловити і саджати! Іншої мови ці шашличники не розуміють", – відповіли в коментарях.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії зафіксували рекордну кількість заражених коронавірусом – країна стає новим епіцентром пандемії в Європі.