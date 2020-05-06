Рух на Кримському мосту потрапив на фото: з Росії завозять коронавірус

Ірина Кулініч Суспільство 08:18, 6.05.2020 Оновлено: 08:19, 6.05.2020

У мережі показали рух автомобілів по незаконно побудованому окупантами в Криму Керченському мосту.

Свіжі знімки з'явилися на сторінці блогерки RoksolanaToday&Крим25% в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Мало, але їдуть. Всі хто хоче, проїжджає. Разом із заразою своєю", – написала вона, акцентувавши на тому, що в Росії, звідки їдуть авто, різко зросла статистика захворюваності на коронавірус.

З'явилися свіжі фото Кримського моста
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
З'явилися свіжі фото Кримського моста
Twitter RoksolanaToday&Крим25%

"Ловити і саджати! Іншої мови ці шашличники не розуміють", – відповіли в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії зафіксували рекордну кількість заражених коронавірусом – країна стає новим епіцентром пандемії в Європі.

Коментувати
Суспільство

Дивіться також

"Я зробив усе, що в моїх силах": на Сумщині директор лікарні оголосив голодування

ЗМІ дізналися, ким Зеленський призначить Саакашвілі

Вище тільки Путін: з'явилися нові подробиці участі генерала ФСБ у справі МН17

В Україні зростає загроза реваншу! Влада кидає виклик

"Карантин вбиває!" Підприємці влаштували масові протести біля Кабміну