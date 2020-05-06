Головна Новини
6 травня • оновлено в 09:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Рух на Кримському мосту потрапив на фото: з Росії завозять коронавірус

4.4т
Читати матеріал російською

У мережі показали рух автомобілів по незаконно побудованому окупантами в Криму Керченському мосту.

Свіжі знімки з'явилися на сторінці блогерки RoksolanaToday&Крим25% в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Мало, але їдуть. Всі хто хоче, проїжджає. Разом із заразою своєю", – написала вона, акцентувавши на тому, що в Росії, звідки їдуть авто, різко зросла статистика захворюваності на коронавірус.

З'явилися свіжі фото Кримського моста

З'явилися свіжі фото Кримського моста

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

З'явилися свіжі фото Кримського моста

З'явилися свіжі фото Кримського моста

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

"Ловити і саджати! Іншої мови ці шашличники не розуміють", – відповіли в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії зафіксували рекордну кількість заражених коронавірусом – країна стає новим епіцентром пандемії в Європі.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Крим
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
4
9
Смішно
4
Цікаво
4
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Wick John
Wick John
Как могут ехать по мосту у Крым, если его нет и невозможно построить?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Зрада зрадная!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги