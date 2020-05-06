У мережі показали рух автомобілів по незаконно побудованому окупантами в Криму Керченському мосту.
Свіжі знімки з'явилися на сторінці блогерки RoksolanaToday&Крим25% в Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Мало, але їдуть. Всі хто хоче, проїжджає. Разом із заразою своєю", – написала вона, акцентувавши на тому, що в Росії, звідки їдуть авто, різко зросла статистика захворюваності на коронавірус.
З'явилися свіжі фото Кримського моста
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
З'явилися свіжі фото Кримського моста
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
"Ловити і саджати! Іншої мови ці шашличники не розуміють", – відповіли в коментарях.
Мало, але їдуть- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) May 5, 2020
Всі хто хоче, проїжджає
Разом з заразою своєї pic.twitter.com/1XwTWBFItr
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії зафіксували рекордну кількість заражених коронавірусом – країна стає новим епіцентром пандемії в Європі.
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