Рубці на легенях: хірург розповів про страшні наслідки коронавірусу

Коронавірусна інфекція призводить до тяжкого запалення легенів і довгострокового пошкодження легеневої тканини.

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Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповів глава відділення торакальної хірургії, і доцент кафедри хірургії лікарні при Університеті Джорджа Вашингтона в столиці США Кіт Мортман. Він каже, що близько 20 відсотків пацієнтів із коронавірусом страждають від нестачі повітря або навіть мають більш важкі симптоми.

Лікування хворого на коронавірус

"По суті, вірусна інфекція переходить у важке запалення легенів. І коли це запалення з плином часу не вщухає, то воно рубцюється, створюючи довгострокові пошкодження легеневої тканини. А вже це дійсно може на тривалий час вплинути на здатність хворого дихати", – розповів американський хірург.

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