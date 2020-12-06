Рубан уточнив, кому потрібна ізоляція після контакту з COVID-позитивним

Начальник управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан пояснив, хто обов'язково повинен піти на самоізоляцію, коли в школі або дитсадку виявлено хворого на коронавірус (COVID-19).

Як сказав він в інтерв'ю ZN.ua, самоізоляція потрібна тому, хто спілкувався з хворою людиною без засобів індивідуального захисту понад 15 хвилин у закритому приміщенні.

За словами Рубана, такі люди ізолюються на 10-14 днів.

Також він зазначив, що понад 60% учителів перебувають у групі ризику – це педагоги старші за 60 років і ті, хто має хронічні захворювання.

"У зв'язку з цим єдине завдання, про яке йдеться вже з березня місяця, – наявність у вчителів засобів індивідуального захисту. Саме захист, а також регулярне провітрювання приміщень та дезінфекція можуть знизити ризик інфікування", – розповів глава Держпродспоживслужби Києва.

За його словами, важливо пам'ятати, що люди, які контактували з хворим на COVID-19, повинні здавати аналіз не раніше, ніж на 5-й – 8-й день після контакту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лікар-епідеміолог, докториня медичних наук Світлана Доан сказала, що зараз офіси становлять найбільшу небезпеку з погляду зараження, але в дитячих садах і школах теж створюються ідеальні умови для поширення хвороби.

Можливе введення локдауну в січні не означає, що канікули в школах продовжать. Усе буде визначатися педагогічними радами.