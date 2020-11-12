Рубан розповів, чи закриють школи й дитсадки в Україні на карантин

Мирослав Семенюк Суспільство 11:04, 12.11.2020 Оновлено: 11:15, 12.11.2020

Школи й дитячі сади в Україні поки не будуть закривати на карантин, так як у них спостерігається незначне зростання захворюваності на коронавірус (COVID-19).

Як розповів у коментарі "РБК-Україна" глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан, у навчальних закладах можливе формування імунітету, який знизить агресивність епідемії.

"Школи й дитячі сади – це останнє, що може призупинити діяльність. Тому що, за даними ВООЗ, Міністерства охорони здоров'я та Києва, там хворіють менш ніж 1%. Це враховуючи і учнів, і персонал, і вчителів", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабінет міністрів України ухвалив рішення ввести карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада.

На час карантину вихідного дня до загальних обмежень додаються такі:

  • у суботу та неділю повинні закрити все, крім продуктових магазинів, аптек, зокрема й ветеринарних; заправок (але без зон харчування), СТО, транспорту;

  • ресторани, кафе, інші заклади громадського харчування повинні працювати тільки на винос;

  • не працюватимуть фітнес-зали, басейни;

  • закриваються установи культури, крім закладів із виробництва аудіо-візуальних творів із обмеженням доступу на місце зйомки.

Водночас у країні будуть відкриті фінансові та медустанови, пошта. Також продовжать свою діяльність установи, які надають фінансові послуги та послуги з інкасації.

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