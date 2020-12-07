Рубан про зниження захворюваності на коронавірус в Україні: це нічого не означає

В Україні зниження добового приросту нових випадків коронавірусу в останній тиждень не відображає реальної картини із захворюваністю. Кількість госпіталізацій зростає, тому слова чиновників нібито про поліпшення статистики не можна сприймати за факт про те, що пандемія пішла на спад.

Таку думку висловив епідеміолог, заслужений лікар країни і глава київської Держпродспоживслужби Олег Рубан. В ефірі каналу "Україна 24" він коментував дані щодо заражень COVID-19 у країні і розповів, коли краще вводити локдаун.

"Це суб'єктивна причина через зменшення тестувань, у суботу та неділю завжди йде зниження зафіксованих випадків. Що стосується об'єктивного показника – це госпіталізації хворих із важкою і середньою формою, їхня кількість незмінно висока, і йде тенденція до зростання, а не до зниження. Ситуація складна по всій країні, і введення обмежувальних заходів необхідно", – заявив Рубан.

За його словами, карантин вихідного дня, який так "хвалять" у Міністерстві охорони здоров'я й уряді, можливо, й був би ефективним заходом. Але не за такого стрімкого зростання захворюваності. Рубан порівняв такі заходи з "пожежею, яку намагаються гасити ложкою, а не спецпристроями".

Лікар стверджує, що жорсткий карантин сьогодні потрібно вводити в усій Україні. Йдеться саме про локдаун, але в тому варіанті, в якому його розглядає влада.

"Те, що зараз обговорюється, це не локдаун, а пасивні обмежувальні заходи. Локдаун у нас був тільки навесні, в березні, квітні й травні. Сьогодні ми говоримо про посилені обмежувальні заходи, які доречні, доцільні й призведуть до зниження захворюваності", – пояснив він.

Епідеміолог вважає, що локдаун в Україні знадобиться не тільки в січні, але і в лютому 2021 року.

"Потрібно враховувати природний приріст захворюваності та фіксацію гострих респіраторних інфекцій. Якщо подивитися на динаміку захворюваності, то в листопаді йде зростання, в грудні йде зниження з випаданням мінімальних показників на кінець грудня, перший-другий тиждень січня. Підйом захворюваності на ГРВІ, до яких належить і коронавірус , буде в кінці січня і лютому. Тому доцільно вводити обмеження і в січні, і в лютому", – додав Рубан.

Зазначимо, що на ранок 7 грудня в Україні виявили 8641 випадок COVID-19, чого не було в країні понад місяць. Однак загалом кількість заражень досягла 821 947. Крім цього, за останню добу 1037 українців потрапили до лікарень із діагнозом коронавірус або підозрою на нього, а 145 померли від наслідків хвороби.

Нагадаємо, що локдаун (англ. Lockdown – блокування) – це заборона вільно входити або виходити з будівлі або конкретної зони через надзвичайну ситуацію. OBOZREVATEL раніше розглянув два сценарії: введення локдауну в Україні з початку грудня і в кінці місяця. І другий варіант виявився страшним, що вже казати про відтермінування до початку січня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці розкритикували ідею влади відкласти введення в країні локдауну на січень 2021 року. Вони звинуватили її в нездатності взяти на себе відповідальність за збереження життя і здоров'я громадян у боротьбі з пандемією COVID-19.