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РПЦ втрачає прихожан: озвучена статистика

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На сьогодні до складу ПЦУ входить приблизно сім тисяч парафій. При тому, що до затвердження Томосу їх було до п'яти тисяч, а Московський патріархат володів 12-ма тисячами.

Про це в ефірі ObozTV заявила релігієзнавець Віта Титаренко. Вона впевнена, що РПЦ втрачає свій вплив на українців.

"І не тільки на Україну. РПЦ втрачає свій вплив у світовому масштабі вселенського православ'я. А цього нікому не хочеться, адже не так давно вони намагалися демонструвати силу, ігнорували Православний собор, заявляючи їхню антиукраїнську позицію і т. д." – нагадала Титаренко.

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Вона запевнила, що зараз у російської церкви все менше подібних механізмів. Крім того, методи РПЦ уже не користуються загальною підтримкою.

РПЦ втрачає прихожан: озвучена статистика

"Вони ж розірвали євхаристійне спілкування із Константинопольським патріархатом, сподіваючись, що цей крок підтримають інші церкви. Але що у результаті? Немає такої підтримки", – навела приклад релігієзнавець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVНезалежність УПЦ
Особа
Віта Титаренко
Місце
Україна
Теги
РПЦПЦУУкраїнаРосія
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Флегон Аорон
Флегон Аорон
И зачем нужен нам был 1653? Ещё тогда нужно было подлую, продажную, чубатую душонку нахер послать, не же смилостивились на свою наивную голову, и тут же, 1708 год.
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Врет собака
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кацапская секта уходит в забвение, всё как хотело цапьё - историческая справедливость.
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