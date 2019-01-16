РПЦ втрачає прихожан: озвучена статистика

На сьогодні до складу ПЦУ входить приблизно сім тисяч парафій. При тому, що до затвердження Томосу їх було до п'яти тисяч, а Московський патріархат володів 12-ма тисячами.

Про це в ефірі ObozTV заявила релігієзнавець Віта Титаренко. Вона впевнена, що РПЦ втрачає свій вплив на українців.

"І не тільки на Україну. РПЦ втрачає свій вплив у світовому масштабі вселенського православ'я. А цього нікому не хочеться, адже не так давно вони намагалися демонструвати силу, ігнорували Православний собор, заявляючи їхню антиукраїнську позицію і т. д." – нагадала Титаренко.

Вона запевнила, що зараз у російської церкви все менше подібних механізмів. Крім того, методи РПЦ уже не користуються загальною підтримкою.

"Вони ж розірвали євхаристійне спілкування із Константинопольським патріархатом, сподіваючись, що цей крок підтримають інші церкви. Але що у результаті? Немає такої підтримки", – навела приклад релігієзнавець.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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