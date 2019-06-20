РПЦ в Україні приготувала удар по ПЦУ: про що мова

РПЦ в Україні подала позов до суду про незаконність державної реєстрації Православної церкви України (ПЦУ).

Окружний адміністративний суд Києва вже відкрив провадження, повідомив юридичний відділ організації.

"Рішення державного реєстратора про проведення державної реєстрації створення юридичної особи з найменуванням "Київська Митрополія Української Православної Церкви (Православної Церкви України)" і відповідний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань повинні бути скасовані судом", - стверджують в РПЦ.

Ілюстрація LIGA.net

Відповідачем у позові вказані Міністерство культури і державний реєстратор - Центр правової допомоги та реєстрації.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

30 травня голова РПЦ в Україні, митрополит Онуфрій відвідав Росію. Він був помічений на засіданні синоду в Санкт-Петербурзі, який проходив під проводом патріарха Кирила.

Там в черговий раз не визнали незалежну Православну церкву України, назвавши Онуфрія "митрополитом Київським і всієї України".

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