РПЦ в Україні бути? У Мінкульті прояснили скандал з УПЦ МП

Верховний суд України не виносив рішення, яким дозволив Українській православній церкві Московського патріархату не змінювати свою назву.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури молоді та спорту України.

"Оприлюднена інформація не відповідає дійсності... Верховний суд не ухвалював постанови, "яка б дозволила Українській православній церкві Московського патріархату не змінювати свою назву", – йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що наразі у провадженні Окружного адміністративного суду Києва перебуває справа № 640/4748/19 за позовом УПЦ (МП) до Мінкультури про визнання протиправним та скасування наказу, що зобов'язує вчинити певні дії.

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"Мінкультури скористалося своїм правом, і оскаржило постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 22.04.2019 у справі № 640/4748/19 в апеляційному та касаційному порядку. Постановою Верховного суду від 11.12.2019 касаційна скарга Мінкультури залишена без задоволення, постанову Окружного адміністративного суду міста Києва від 22.04.2019 залишено без змін. Слід зазначити, що на 17.12.2019 Окружний адміністративний суд м. Києва не буде переходити до вирішення справи по суті", – наголошено у повідомленні.

УПЦ МП УНН

Як писав OBOZREVATEL:

Верховна Рада 20 грудня 2018 року ухвалила закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату у своїй назві вказати приналежність до Російської православної церкви.

В УПЦ МП різко відреагували на історичне рішення Ради і заявили, що вимога про перейменування може викликати ескалацію агресії проти неї.

20 квітня Конституційний суд України відкрив провадження у зв'язку зі скаргою нардепів від "Опозиційного блоку" про визнання відповідного закону неконституційним.

22 квітня Окружний адміністративний суд Києва зупинив процес примусового перейменування Української православної церкви Московського патріархату.

22 липня Шостий апеляційний адмінсуд Києва відхилив апеляцію Міністерства культури про скасування призупинення перейменування УПЦ МП.

11 грудня Верховний Суд залишив без задоволення скаргу Міністерства культури щодо перейменування УПЦ МП на Російську православну церкву в Україні і залишив чинною стару назву.

14 грудня глава ПЦУ митрополит Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви.

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