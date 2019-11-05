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5 листопада • оновлено в 11:34
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Розжарюється до +75: унікальну пустелю України показали з космосу

1.3т Читати матеріал російською

NASA зняли з космосу унікальні Олешківські піски під Херсоном. Кадри зробив супутник Landsat 8.

Знаходиться унікальна пустеля в 30 км від Херсона. Знімки були зроблені 15 червня 2019 року, говориться на сайті Національного управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору.

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"На північ від Чорного моря ландшафт південної України рясніє привабливими рельєфами. Багато хто задається питанням: що це? Приблизно в 65 кілометрах на північний захід від барвистих лагун Сиваша, ліски різко переходять в піски. Цей овальний регіон на фото, відомий як Олешківські піски, є найбільшим піщаним ареною в Україні і другим за величиною в Європі", – йдеться в повідомленні.

Площа масиву перевищує 1620 кв. км. Висота барханів досягає 5 метрів. Навколо піщаних просторів були посаджені густі зарості сосен. Але за останні 30 років пісок "мігрував" в лісові райони. Влітку пісок в пустелі нагрівається до 75 градусів.

Унікальну пустелю в Україні показали з космосу

Унікальну пустелю в Україні показали з космосу

NASA

Унікальну пустелю в Україні показали з космосу

Унікальну пустелю в Україні показали з космосу

NASA

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше NASA зафіксували найпотужніший міжпланетний удар Сонця.

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NASA
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