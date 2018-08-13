Розжарить до +36: синоптики сказали, коли в Україну прийде пік спеки

В Україні протягом тижня збережеться спекотна погода, проте ночами температура повітря буде значно нижчою, ніж вдень.

У вівторок, 14 серпня, в деяких областях буде особливо спекотно. Майже на всій території країни очікується малохмарна погода без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у західних регіонах, центрі та на сході температура повітря вдень прогріється до +33 градусів. На півдні очікується до +35 градусів. Вночі температура опуститься до +16 - 20 градусів.

У Києві буде тепло і сонячно. Вдень - до +32 градусів, вночі - до +19. Вітер - 3-8 м/с.

У середу, 15 серпня, місцями пройдуть дощі. Зокрема, в західних областях очікуються опади з грозами. Температура повітря - +24-30 градусів. У центральних і східних областях - переважно без опадів. Температура повітря вдень - +33-35 градусів. На півдні - до +36 градусів.

У Києві очікуються короткочасні дощі. Температура повітря вдень - до +27 градусів, вночі - до +21 градуса.

16 серпня очікується мінлива хмарність. У західних, місцями в північних областях короткочасні дощі, грози. На решті території без опадів.

У західній частині температура вночі - до +19 градусів; вдень - +24-29 градусів. У центрі вдень прогріється до +34 градусів, а вночі - до +21 градуса. У східних областях вдень очікується до +35. На півдні найвища позначка - +36 градусів.

У Києві пройдуть дощі з грозами. Температура вночі - +19-21 градусів, вдень - +26-28 градусів.

17 серпня опади випадуть тільки в західних областях. Температура вдень - до +29 градусів, вночі - до +16. У центральних регіонах очікується суха погода. Вдень - до +29 градусів, а вночі - до +18. У східних регіонах - до +35 градусів вдень. На півдні очікується до +34.

У Києві буде ясна погода. Температура вночі опуститься до +15-17 градусів, вдень - +26-28.

18 серпня ситуація з дощами і грозами збережеться. Температура вночі +12-17 градусів, вдень +25-34 градусів. У Києві без опадів. Вночі - +15-17 градусів, вдень - +26-28.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптик Наталія Діденко розповіла, що в Україну йде спека.