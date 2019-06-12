Розжарить до +35: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

В Україні у четвер, 13 червня, втримається спекотна погода. Температура повітря в деяких регіонах сягне +35 градусів.

"Найближчої ночі очікується +18... +23 градуси", – повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

У той же час локальні дощі з грозами пройдуть завтра на півночі, заході, в центрі і навіть на Харківщині та в Криму.

"Хоча більша частина території України належатиме сухій повітряній масі. У Києві четвер буде переважно сухим і спекотним, +31... +33 градуси", – додала Діденко.

За її словами, невелике послаблення спеки очікується з понеділка, однак на півдні та сході все ще переважатимуть дуже високі градуси.

Спека в Україні не спаде Ліга

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні протягом перших місяців літа буде спекотною і досить дощовою. "Піки" температур очікуються 12-16 червня і 22-31 липня.

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