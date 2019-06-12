ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ГоловнаБлоги

/Суспільство

Розжарить до +35: синоптик уточнила прогноз погоди в Україні

6.7тЧитати матеріал російською

В Україні у четвер, 13 червня, втримається спекотна погода. Температура повітря в деяких регіонах сягне +35 градусів.

"Найближчої ночі очікується +18... +23 градуси", – повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталія Діденко.

У той же час локальні дощі з грозами пройдуть завтра на півночі, заході, в центрі і навіть на Харківщині та в Криму.

Новини
"Погода — жах!" В Україні несподівано випав сніг. Фото та відео

"Хоча більша частина території України належатиме сухій повітряній масі. У Києві четвер буде переважно сухим і спекотним, +31... +33 градуси", – додала Діденко.

За її словами, невелике послаблення спеки очікується з понеділка, однак на півдні та сході все ще переважатимуть дуже високі градуси.

Спека в Україні не спаде

Спека в Україні не спаде

Ліга

Як повідомляв OBOZREVATEL, погода в Україні протягом перших місяців літа буде спекотною і досить дощовою. "Піки" температур очікуються 12-16 червня і 22-31 липня.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
1
Цікаво
1
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel