"Розв'язали руки": Захарченко спалахнув новими погрозами на адресу України

Ватажок терористів Олександр Захарченко пригрозив Україні жорсткою реакцією у відповідь на спробу насильницького захоплення Донбасу.

Його слова передає інформаційний ресурс терористів.

"Закон (про "реінтеграцію". - Ред.) прийнято, і він працює на знищення "ДНР" і "ЛНР". Він розв'язує руки і Порошенку, і військовим", - сказав Захарченко.

За його словами, Україна не наважиться на повномасштабні військові дії без команди зі США.

Захарченко пригрозив, що будь-які спроби України насильно захопити Донбас закінчаться провалом.

"Нічого у них не вийде. До всіх дій ми готові. Відповімо жорстко і у військовій, і в економічній, і політичній сферах", - наголосив терорист.

Як повідомляв "Обозреватель", 22 березня Захарченко заявив, що розглядає можливість створення "Харківської народної республіки".