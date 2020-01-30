Розвінчано популярні міфи про "золотий вік" СРСР

В епоху СРСР існували пропагандистські твердження, що нібито радянські громадяни отримували найкращу в світі освіту та медичне обслуговування.

Видання "Медуза" розвіяло найвідоміші міфи про життя в Радянському Союзі в "золотий вік", який припав на 1970 – 80-і роки.

Освіта

Відомо, що в Союзі особлива увага приділялася математиці і фізиці – випускники радянських вузів традиційно високо котирувалися в світі. Однак вчені досягали вершин науки не завдяки системі освіти, а всупереч їй: щоб чогось досягти, людям доводилося долати величезну кількість труднощів і перешкод абсолютно не академічної властивості.

Наприклад, при прийомі до вищих навчальних закладів діяли обмеження не тільки за класовою, а й за національною ознакою. Також діяли негласні обмеження і на прийом у престижні радянські вузи.

Червона площа в Москві

Окреме місце займала радянська ідеологія. Студенти багато часу і сил витрачали за марне вивчення історії КПРС та інших схожих предметів.

Крім того, "неблагонадійних" викладачів, студентів і дітей дисидентів відраховували з вишів із політичних міркувань.

Медицина

Насправді радянська медицина сильно відставала від західних країн. Сучасні технології та методи лікування були доступні тільки обраним, більшість лікарів ними просто не володіли.

Наприклад, у кінці 1980-х років у радянських лікарнях використовувалися скляні шприци, багаторазові голки, катетери та системи для внутрішньовенних інфузій.

Черги в СРСР

Фармацевтика була на низькому рівні, значна частина ліків закуповувалася за кордоном. При цьому навіть на прості препарати був дефіцит.

Достаток в СРСР

Черговий міф про достаток, який легко руйнується житловою проблемою в СРСР. Так, у Союзі тільки через десятки років після Другої світової війни почали будувати масово житло для населення. Навіть так звані "хрущовки" хоч і давали безкоштовно, але подальші операції з житлом були або напівлегальні, або зовсім нелегальні.

Магазин в СРСР

Житло і земельні ділянки розподілялися на роботі. На особисті авто і гаражі доводилося записуватися в багаторічні черги. Імпортні товари діставалися за "сірими" схемами. Також в СРСР постійно був дефіцит продуктів. Крім простих товарів, таких як молоко і хліб, купити було більше нічого.

Стабільність

Насправді горезвісна стабільність була застоєм, який утворився за "залізною завісою". До "кризи системи" привела та сама "стабільність", небажання що-небудь міняти, головним чином в економіці. Відсутність ринкових механізмів, купірування проблем, а не їх рішення призвели до того, що дисбаланси в економіці росли і в підсумку закінчилися крахом кінця 1980-х – початку 1990-х років.

Життя в СРСР

Іншими словами, стабільність дійсно була, але далася вона вкрай дорогою ціною і обернулася гіперінфляцією, вичерпанням запасів, зубожінням населення і принизливими програмами "гуманітарної допомоги".

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі найнебезпечніші банди в СРСР.

Також у мережі опублікували рідкісні фото російських міст після розвалу СРСР. Крім того, з'явилися унікальні фото про життя людей у Радянському Союзі.

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