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4 травня • оновлено в 12:01
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Розвінчано міф про найсмачніше згущене молоко в СРСР

25.6т
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"Секрет" смачного радянського згущеного молока полягає в тому, що воно вироблялося за рецептом, привезеним зі США.

Саме ж згущене молоко винайшов задовго до появи СРСР паризький кондитер і виноторговець Ніколя Франсуа Аппер, який створив кілька видів консервованих продуктів, зокрема і концентроване молоко, пише блогер Максим Мирович.

Банка радянського згущеного молока

Банка радянського згущеного молока

Ілюстрація

"Одним з улюблених міфів фанатів СРСР є вигадки про якісь там понадякісні натуральні радянські продукти – мовляв, тільки в СРСР люди знали якийсь неймовірний секрет, за допомогою якого можна було робити найкращі в світі продукти...

Останнім часом любителі СРСР переключилися з морозива на згущене молоко – мовляв, радянське згущене молоко це взагалі унікальний продукт, такого більше ніде немає, це унікальна космічна технологія, згущеним молоком харчувався в польоті Гагарін та інше таке", – зазначив він.

Етикетка згущеного молока, виробленого в СРСР

Етикетка згущеного молока, виробленого в СРСР

Блогер пояснив, що рецепт і секрет "найсмачнішого радянського згущеного молока" привіз із США на той час Нарком харчової промисловості Анастас Мікоян.

Він у 1936 році був у США з діловим турне і привіз звідти в СРСР "цілу купу різних технологій – від найсмачнішого в світі радянського морозива до промислового виробництва котлет", пише Максим Мирович.

"Ось вам і весь секрет – "найкраще в світі радянське згущене молоко" виявилося якраз таки американським – у СРСР просто привезли куплене устаткування і переписали американський рецепт під виглядом "радянського ГОСТу", – додав блогер.

Радянські продукти

Радянські продукти

maxim-nm.livejournal.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, в якому стані була інфраструктура в СРСР і що ретельно приховувала влада.

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Автор
Дарина Дурова
Особа
Максим Мирович
Місце
Росія
Теги
харчування продукти СРСР
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Комментарии на сайте не модерированы
Ванзуряк Константин
Ванзуряк Константин
Но качество той америко советской сгущенки,не ровняется нынешнему хим дерьму.
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0
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Lula Vav
Lula Vav
Какой секрет? Весь секрет в том, что советская сгущёнка как и мороженое были изготовлены из Молока, а сейчас в продвинутой стране Украина делают из пальмового жира.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Lula Vav, не повторяйте эти мифы: и сгущенка, и мороженное, и колбаса производились по ТУ (дополнения и поправкам к ГОСТам). И в СССР широко использовались в этих продуктах и комбижиры, и пальмовое масло, и мясо 3-го сорта, и костный отвар с крахмалом вместо мяса. Только туалетную бумагу в колбасу не добавляли - она была дороже мяса.
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
цена 55 коп. тоже из америки?
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