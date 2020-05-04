Розвінчано міф про найсмачніше згущене молоко в СРСР

"Секрет" смачного радянського згущеного молока полягає в тому, що воно вироблялося за рецептом, привезеним зі США.

Саме ж згущене молоко винайшов задовго до появи СРСР паризький кондитер і виноторговець Ніколя Франсуа Аппер, який створив кілька видів консервованих продуктів, зокрема і концентроване молоко, пише блогер Максим Мирович.

Банка радянського згущеного молока Ілюстрація

"Одним з улюблених міфів фанатів СРСР є вигадки про якісь там понадякісні натуральні радянські продукти – мовляв, тільки в СРСР люди знали якийсь неймовірний секрет, за допомогою якого можна було робити найкращі в світі продукти...

Останнім часом любителі СРСР переключилися з морозива на згущене молоко – мовляв, радянське згущене молоко це взагалі унікальний продукт, такого більше ніде немає, це унікальна космічна технологія, згущеним молоком харчувався в польоті Гагарін та інше таке", – зазначив він.

Етикетка згущеного молока, виробленого в СРСР

Блогер пояснив, що рецепт і секрет "найсмачнішого радянського згущеного молока" привіз із США на той час Нарком харчової промисловості Анастас Мікоян.

Він у 1936 році був у США з діловим турне і привіз звідти в СРСР "цілу купу різних технологій – від найсмачнішого в світі радянського морозива до промислового виробництва котлет", пише Максим Мирович.

"Ось вам і весь секрет – "найкраще в світі радянське згущене молоко" виявилося якраз таки американським – у СРСР просто привезли куплене устаткування і переписали американський рецепт під виглядом "радянського ГОСТу", – додав блогер.

Радянські продукти maxim-nm.livejournal.com

Раніше OBOZREVATEL писав про те, в якому стані була інфраструктура в СРСР і що ретельно приховувала влада.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!