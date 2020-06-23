Розвінчано міф про "добрі" радянські мультфільми

Відомий невеликий радянський мультик "Динозаврик" є класичним прикладом радянської пропаганди, яка дешевими і низькопробними ідеологічними методами намагалася прищепити дітям спотворені уявлення про світ і любов до СРСР.

Такою думкою на Live Journal поділився популярний білоруський блогер Максим Мірович. Він заявив, що мультик тривалістю до дев'яти хвилин став справжньою ганьбою для студії "Білорусьфільм", яка зняла його у 1982 році.

"Мульт дуже цікавий, незважаючи на те, що в ньому немає піонерів, червоних прапорів і вічно живого дідуся Леніна. Називається так за іменем головного героя, який за сюжетом недавно вилупився з яйця. Є також у мультику й "негативний" герой на ім'я Мурлокотам – тут, очевидно, творці мультика заздалегідь хотіли образити героя ім'ям, зробивши його похідним від слова "мурло". Але насправді це всі решта героїв мультфільму є лінивим, дурним і заздрісним мурлом та бандитами", – обурюється блогер.

Герої мультфільму "Динозаврик" (maxim-nm.livejournal.com)

Далі він описав сюжет відомого багатьом мультика, акцентуючи увагу на деяких моментах, які, на його переконання, і розвінчують міф про "добру" настанову радянських мультфільмів.

Наприклад, у дереві, яке захотів "відняти" у групи звірів Мурлокотам (він потягнув його за корінь, після чого воно пішло під землю і опинилося у нього в руках), Мірович побачив "важливий момент, на якому базується вся совкова пропаганда".

"Негативний" герой Мурлокотам (maxim-nm.livejournal.com)

"Показує, як "кляті капіталісти" нібито "вкрали" у людей фабрики, заводи і пароплави. Про те, що створення і управління фабрикою це фінансові вкладення, ризики і титанічна праця – совки знати і чути не хочуть", – стверджує він.

Мурлокотам і Динозаврик (maxim-nm.livejournal.com)

Ще одним нечесним прийомом пропаганди блогер називає сам вигляд негативного героя Мурлокотама – "чорний, нестрижений, шепелявий і кривозубий". Це, за його словами, було зроблено для того, щоб симпатія до героя складалася не з логіки його вчинків, а винятково із зовнішності.

Динозаврик заглядає до саду Мурлокотама (maxim-nm.livejournal.com)

Водночас, підкреслює Мірович, на відміну від інших героїв мультика, Мурлокотам – єдиний, хто якось працює. Тоді як Динозаврик тільки розпитує у нього, мовляв, "А навіщо вам стільки?", "А чому у вас все, а у нас нічого?". Потім, пише блогер, звірята і зовсім обзивають негативного героя жаднюгою.

Мурлокотам пригостив інших звірів одним яблуком (maxim-nm.livejournal.com)

"Далі відбувається щось незвичайне – з неба починає йти дощ, і з-під землі раптом починають перти всякі безкоштовні, по-соціалістичному свідомі яблуні, груші та сливи. Це мабуть Мурлокотам (якого втопили в калюжі) заважав рости деревам і йти дощу. Це теж дуже важливий момент, як саме совки уявляють собі наступ утопічного комунізму – знищимо всіх "багатеньких" і заживемо!" – трактує Мірович момент мультика.

Мурлокотама б'є його ж корова (maxim-nm.livejournal.com)

На його переконання, незрозуміло, навіщо такий сюжет подавався під виглядом "добрих і мудрих мультиків". Адже в ньому "банда тварин під проводом Динозаврика, який щойно вилупився з яйця" просто прогнала Мурлокотама і залишилася в його саду їсти яблука, бігати під дощем.

Мурлокотама "втопили" в калюжі (maxim-nm.livejournal.com)

"Таким забивали голови дітям у СРСР, вже з дитинства прищеплюючи неправильне ставлення до праці та її результатів, до приватної власності, підбурюючи "розкуркулювати "тих, хто цією працею чогось досяг..." – підсумовує свою думку Мірович.

Динозаврик із друзями забрали всі яблука з саду "поваленого" Мурлокотама (maxim-nm.livejournal.com)

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