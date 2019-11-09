Розведення сил: в ОС назвали умову повернення на свої позиції

Українська армія повернеться на свої позиції в Петрівському, якщо бойовики відновлять обстріли ОС.
Як заявив заступник Командувача об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар в 2016 році вже було відведення військ на цій ділянці. Але противник рухався вперед, і українська сторона знову зайняли ці позиції.
"Це підтвердження, що ми вже маємо досвід і повернемося в разі провокацій назад. Якщо будуть обстріли противником, або провокації, то командир підрозділу на ділянці, за погодженням командира бригади, приймають рішення на повернення на колишні позиції. Інші ділянки ні в Мінському ні в "нормандському форматі" для процесу розведення не обговорювалися", — заявив генерал-майор.
Нагадаємо, в районі населеного пункту Петрівське на Донбасі 9 листопада стартував новий етап розведення військ і засобів. Для фіксації розведення в селище прибули спостерігачі ОБСЄ.
О 12:00 українська сторона і так звана "ДНР" випустили білі ракети в знак готовності до розведення у Петрівського. Пізніше сторони випустили зелені ракети.
ОБСЄ зафіксувала озброєння, які терористи "ДНР" вивели з позицій. Після цього, бойовики покинули Петрівське.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Тристороння контактна група з мирного врегулюванню конфлікту на Донбасі слідом за Золотим погодила дату розведення сил в Петрівському.
Розведення мало стартувати 4 листопада.
1 листопада міністр оборони України Андрій Загороднюк заявив про перегляд дати відведення військ в районі населеного пункту Петрівське Донецької області. Причиною став обстріл, який зафіксували на цій ділянці.
Представники "Л/ДНР" влаштували провокацію, заявивши, що готові до відведення військ у Петрівського.
Радник секретаря РНБО Сергій Сивохо підтвердив, що розведення сил в районі Петрівського розпочнеться 8 листопада.
У відповідь на це ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив представникам СММ ОБСЄ про готовність почати розведення 9, а не 8 листопада. А також закликав українську сторону "проявити здоровий глузд" у цьому питанні.
Пізніше Пушилін заявив, що в разі появи української поліції і Нацгвардії в зоні розведення військ, також дзеркально і симетрично на цих територіях будуть присутні представники силових відомств "ДНР".
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