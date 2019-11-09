Розведення сил: в ОС назвали умову повернення на свої позиції

Українська армія повернеться на свої позиції в Петрівському, якщо бойовики відновлять обстріли ОС.

Як заявив заступник Командувача об'єднаних сил генерал-майор Богдан Бондар в 2016 році вже було відведення військ на цій ділянці. Але противник рухався вперед, і українська сторона знову зайняли ці позиції.

"Це підтвердження, що ми вже маємо досвід і повернемося в разі провокацій назад. Якщо будуть обстріли противником, або провокації, то командир підрозділу на ділянці, за погодженням командира бригади, приймають рішення на повернення на колишні позиції. Інші ділянки ні в Мінському ні в "нормандському форматі" для процесу розведення не обговорювалися", — заявив генерал-майор.

Нагадаємо, в районі населеного пункту Петрівське на Донбасі 9 листопада стартував новий етап розведення військ і засобів. Для фіксації розведення в селище прибули спостерігачі ОБСЄ.

О 12:00 українська сторона і так звана "ДНР" випустили білі ракети в знак готовності до розведення у Петрівського. Пізніше сторони випустили зелені ракети.

ОБСЄ зафіксувала озброєння, які терористи "ДНР" вивели з позицій. Після цього, бойовики покинули Петрівське.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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